三家純網銀「損益兩平」現曙光 惟這一項是隱憂

據金管會截至2024年底統計，三家純網銀稅前虧損合計27.73億元，年虧損大幅收斂了17%，虧損連兩年縮小，純網銀即將邁向「損益兩平」曙光；最大隱憂是累積虧損卻又擴大，2024年底三家純網銀累虧共76億元、年增43%。

純網銀邁向「損益兩平」顯示業務面已開始賺錢、彌平了高營業費用；但累積虧損擴大，則意味著純網銀大股東將面臨增資壓力。

三家純網銀是樂天、連線（LINE Bank）和將來銀行，第一家開業的樂天商銀是2021年1月中，連線是同年4月，將來最晚是2022年3月底才上線，營運至今已有三至四年光景。

銀行局主秘王允中坦言，純網銀營運初期需建立大量成本，但業務面已拓展到外匯、信託、銷售基金和保單，虧損已逐年改善。

據數據顯示，三家純網銀中，以LINE Bank去年稅前虧損縮減到11.2億元，年縮減25%最佳，將來銀行年虧縮小23%到虧9.3億元次之，僅樂天銀年略增9%，顯示純網銀有望邁入損益兩平，甚至轉為賺錢。

以累積虧損來看，也是以LINE Bank累虧年增9億元到37億元，累虧年增額是三家最少，LINE Bank累虧也逐年縮減中，惟樂天和將來銀行累虧卻擴大，各年增7億元各達25億元和14億元，使三家純網銀去年底累虧達76億元，年增23億元或43%，似乎尚未止血。