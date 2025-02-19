遠東銀Bankee金融客群快閃信貸 推2.65%一段式利率

農曆新年剛過，許多人開始規劃新一年的財務安排，無論是還清年節期間的消費支出、投入新一波的投資機會，或是為家庭規劃和事業發展預作準備，市場資金需求明顯上升。遠東銀（2845）Bankee社群銀行宣布，超低一段式浮動利率的「金融客群快閃信貸」將於2月21日限期7天快閃推出。

遠東銀Bankee社群銀行表示，為回應廣大客群的需求，「金融客群快閃信貸」將於21日上架，除提供2.65%優惠一段式浮動利率，適用對象更廣，泛金融從業皆可申貸，除金控業、銀行業、證券期貨業及產壽險業等常見金融業外，凡是金融租賃業、電子支付業、保險代理及經紀業或虛擬通貨商業等金融輔助業皆可申貸，符合信貸產品核貸條件，都可享一段式浮動利率2.65%。並且無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，就算不是主管職或具業務性質的一般員工，都可享有一段式浮動利率2.65%。

遠東銀並表示，快閃信貸方案額度靈活， 100萬元起借、最高700萬元，可滿足許多金融客群的多元資金需求。且透過遠東銀Bankee社群銀行App即可輕鬆申貸，審核流程優化，縮短放款時間，讓資金隨時待命，掌握市場先機，App上一鍵即可查看還款進度，靈活調整資金規劃。

遠東銀Bankee社群銀行指出，「金融客群快閃信貸」金融從業人員申請貸款並不一定是因為「缺錢」，更多者是透過貸款獲得資金，妥善進行符合自身需求的財務規畫。外界認為金融從業人員貸款通常可享有較優利率和額度，但若非主管職或具業務性質工作，利率其實依舊偏高，就連銀行提供自家員工專屬的貸款方案也不見得比較優惠，因此推出金融客群快閃信貸方案快閃七天，2月27日截止。