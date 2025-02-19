因應明年接軌「IFRS 17」 臺銀人壽私募辦理現金增資40億元

臺銀人壽公告18日董事會決議私募發行普通股辦理現金增資，額度40億元全額由母公司臺灣金控認購。主要為增加自有資本以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度(TW-ICS)。

臺銀人壽指出，私募對象臺灣金融控股公司，為持有臺銀人壽100％股權之母公司。私募股數以不超過40億元之發行金額除以每股價格計算。

價格訂定依最近期經會計師查閱簽證或核閱之財務報告(即2024年9月30日財務報告)顯示之每股淨值為參考價格，每股價格不低於參考價格之十成，併衡酌公司為臺灣金控集團核心壽險子公司，擁有唯一國營品牌價值、信用評等為國內壽險業最高評級（中華信評@twAAA及S&P AA）、營運轉型成果及客戶申訴率居業界前茅等營業利基，擬定以10元為發行價格，應屬合理。

本次私募資金用途係增加自有資本以延續轉型成果及強化公司財務結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」(IFRS 17)及保險業新一代清償能力制度(TW-ICS)。

至於不採用公開募集之理由，臺銀人壽強調為維持股東結構單一化，暨考量募集資金時效性、便利性及發行成本節省等因素，擬以私募方式辦理。

實際定價日待主管機關核准後，另召開董事會訂定。實際私募價格待向主管機關申請核准後，召開董事會訂定。本案為董事會代行股東會職權，待向主管機關申請核准後執行。