金管會胡則華：金融科技聯盟4大發展目標

金管會創新處長胡則華19日出席「金融科技產業聯盟」啟動記者會，分享聯盟架構和運作模式並強調產官合作的重要性，更強調金管會角色轉淡、轉為支持，未來將由業者主導，為金融市場的共同發展而努力。

胡則華說，金管會主委彭金隆上任後，就積極思考如何將金融機構與金融科技產業串聯起來，促成合作。透過與金融總會的討論，並邀請科技發展較積極的業者共同思考，最終確立了聯盟的發展方向與定位。

她說，成立金融科技產業聯盟有四大發展目標，一是共好：聯盟的成立是為了整體市場的利益，而不是只為單獨的個案或應用。

二是綜效：透過金融機構間、跨領域的合作，及規範的建立、投資交流等，產生加乘效果。三是不取代：聯盟不取代現有機制，而是提供一個平台，讓各界共同討論金融相關議題。

四是務實：以金融業、金融市場的實際需求為考量，確保推動的項目具有商機，並能真正推動業務發展。

胡則華說，金融總會下有金融科技共創平台、淨零推動工作平台，現在新增「金融科技產業聯盟」，聯盟採會員制，因開發相關軟體需經費，聯盟會員要交會費，因此先由金融業進來，金融科技公司則可先擔任觀察員，看要進哪一個工作圈，有興趣再進來變成專案合作機構，才需要分攤經費。