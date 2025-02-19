快訊

周五鋒面＋東北季風3地大雨 周日冷氣團「低溫僅11度」

馬斯克「最聰明AI」發布會 C位給了大陸95後學霸

張震母親驚傳病逝 兄張翰承受喪母之痛仍出席記者會

金管會胡則華：金融科技聯盟4大發展目標

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會創新處長胡則華19日出席「金融科技產業聯盟」啟動記者會，分享聯盟架構和運作模式並強調產官合作的重要性，更強調金管會角色轉淡、轉為支持，未來將由業者主導，為金融市場的共同發展而努力。

胡則華說，金管會主委彭金隆上任後，就積極思考如何將金融機構與金融科技產業串聯起來，促成合作。透過與金融總會的討論，並邀請科技發展較積極的業者共同思考，最終確立了聯盟的發展方向與定位。

她說，成立金融科技產業聯盟有四大發展目標，一是共好：聯盟的成立是為了整體市場的利益，而不是只為單獨的個案或應用。

二是綜效：透過金融機構間、跨領域的合作，及規範的建立、投資交流等，產生加乘效果。三是不取代：聯盟不取代現有機制，而是提供一個平台，讓各界共同討論金融相關議題。

四是務實：以金融業、金融市場的實際需求為考量，確保推動的項目具有商機，並能真正推動業務發展。

胡則華說，金融總會下有金融科技共創平台、淨零推動工作平台，現在新增「金融科技產業聯盟」，聯盟採會員制，因開發相關軟體需經費，聯盟會員要交會費，因此先由金融業進來，金融科技公司則可先擔任觀察員，看要進哪一個工作圈，有興趣再進來變成專案合作機構，才需要分攤經費。

金管會 金融業 金融科技

延伸閱讀

金融科技聯盟成軍！金管會彭金隆喊：金融業要打團體戰

上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線

金管會憂川普2.0帶來資本市場三變數 彭金隆：不確定性是常態

凝聚戰力！ 金管會宣布金融科技產業聯盟將在2月19日成軍

相關新聞

三家純網銀邁「損益兩平」曙光 惟這一項是隱憂

據金管會截至2024年底統計，三家純網銀稅前虧損合計27.73億元，年虧損大幅收斂了17%，虧損連兩年縮小，純網銀即將邁...

金融科技聯盟跨生態圈合作 國家級防詐平台打先鋒

金融科技產業聯盟今日正式成軍，目前已可串聯多個工作圈的合作案，尤以「防詐平台」為代表，至少將有三個工作圈參與其中，而另一...

百億金融創新科技基金如何用？凱基金控勾勒四大重點

高達百億的金融科技基金的錢要怎麼用？凱基金控副總郭大經指出四大重點，除了用母子基金架構來投資，另外國內投資占比至少超過4...

金融科技產業聯盟今啟動 將推動百億規模基金

「金融科技園區」19日舉行啟動典禮，中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控擔任首任召集，聯盟將設立4個工作圈，分別為金融...

國票金董事會臨時動議要求檢視高層適格性 提案遭否決

國票金（2889）19日重訊公告，董事會提出臨時動議，指出稽核處及法遵處已經完成查證台灣證券交易所查核報告，證券子公司董...

川普再拋關稅話題 股匯盤整新台幣收32.748元

美國總統川普揚言對汽車、晶片等課徵25%關稅，激勵美元指數走強，新台幣兌美元震盪整理，最後在出口商拋匯拉抬下，今天收盤收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。