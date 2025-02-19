聯卡中心歷時四年全面實現行動辦公 強化服務韌性、資安

聯合信用卡處理中心歷經四年分階段導入建置的「行動辦公室」，於去年底宣告完成，2025年起全面實現行動辦公。聯卡中心表示，「行動辦公室」建置完成，提供了強大的企業韌性與資訊安全雙重保障。未來不管是天災、疫情或各種不確定的環境威脅，聯卡中心都能夠迅速應對內外在環境變化，確保業務的持續運作。同時，透過先進的資安技術與嚴謹的管理措施，可有效降低資訊外洩與網路攻擊的風險，為發卡銀行等客戶與合作特約商戶夥伴等，提供更為可靠的服務。

聯卡中心指出，2020年3月世界衛生組織（WHO）宣布COVID-19（新冠肺炎）全球大流行，各國陸續進入封鎖狀態，實施旅遊禁令與社交限制，全球企業營運也面臨前所未有的挑戰。為因應這些變化，各企業分別採取人員分流、異地辧公或在家辦公（Work from home）的因應措施以保持業務的正常運作。聯卡中心經歷了2002年SARS疫情的經驗，在這波疫情大流行的初期也採取了人員分流、異地辦公的措施，以確保業務能持續運作。

但不管是啟動異地辦公的前置準備作業，或是在家辦公對資料文件存取的完整性和安全考量，在當時的作業環境下都不足以應對這樣的緊急事態。因此，聯卡中心自2021年起啟動「行動辦公室」建置方案，以強化同仁辦公環境的機動性和資料安全為前提，打造一套機動性高、資料保護且容易管理的辦公室作業平台，以展現聯卡中心對企業韌性與資訊安全的高度重視。

「行動辦公室」建置方案自2021年啟動，歷經四個階段的規劃與實施，至去年底已全面完成。該方案的核心目標是讓同仁無論身處何地，都能安全、高效地進行遠距辦公。為此，聯卡中心全面採用了無儲存資料的精簡型電腦（Thin Client）作為辦公設備，同仁需透過雙因素身份認證（2FA）登入內部網路及系統。雙因素認證則結合了自行開發的區塊鏈技術實作FIDO身分認證或實體Token，再加上系統原本的帳號/密碼登入，大幅提升了遠端存取的安全性。

全面實現行動辦公使聯卡中心同仁不論在辦公室或在家工作，「行動辦公室」平台中所有同仁登入後均連接至集中於伺服器端的個人專屬虛擬桌面進行作業。這種設計確保了資料不落地，所有資料皆儲存於安全的伺服器環境中，避免因設備遺失或遭竊而導致資料外洩風險。此外，虛擬桌面的集中化管理也使得資料存取更加可控，進一步強化了資安防護能力。

聯卡中心指出，為確保設備的安全性與穩定性，聯卡中心透過集中式管理系統，統一進行軟體的安裝與控管。所有軟體皆依組織所訂的政策派發，同仁無法任意安裝未經授權的軟體，有效防止了非法軟體的使用與潛在的資安風險。同時，作業系統及防毒軟體也由中心端定期更新，確保所有設備始終處於最新的安全狀態，進一步提升設備維護與管理的效益。

聯卡中心表示，「行動辦公室」的全面實施，不僅提升聯卡中心同仁辦公的靈活性與效率，更為聯卡中心提供強大的企業韌性與資訊安全雙重保障。未來不管是天災、疫情或各種不確定的環境威脅，都能夠迅速應對內外在環境變化，確保業務的持續運作。同時，透過先進的資安技術與嚴謹的管理措施，有效降低了資訊外洩與網路攻擊的風險，為客戶與合作夥伴提供了更為可靠的服務。

隨著「行動辦公室」的全面完成，未來聯卡中心將持續關注全球資安趨勢與技術發展，進一步優化現有系統，提升企業韌性與資訊安全水準。預期透過不斷的創新與改進，聯卡中心將在未來的挑戰中確保營運的穩定性與持續性，為同仁、客戶及合作夥伴創造更大的價值。