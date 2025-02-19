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金融科技聯盟成軍！金管會彭金隆喊：金融業要打團體戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆代表致詞。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆代表致詞。記者陳正興／攝影

金管會主委彭金隆說，台灣金融市場高度競爭、規模相對國際偏小，若各自發展金融科技很難達成目標，金管會希望金融業「打團體戰」，在金融總會平台下，率先由四家金控成立「金融科技產業聯盟」，金管會盼可藉此聯盟讓金融業追求共好、整合、互補和務實，讓金融市場更具競爭力。

據了解，彭金隆起心動念催生「金融科技產業聯盟」是認為目前各金融業做金融科技創新「都是各自點火」，火不夠旺、也不夠聚焦，盼成立聯盟後，讓金融科技創新的火更旺、也可降低金融科技的重複成本資源。

金管會認為，未來金融業一定會轉型成金融科技業，但目前金融業似乎「不夠科技」，盼透過此聯盟，讓金融業轉型更加快速。

彭金隆坦言，每家公司、每個集團都有各自發展方向，大家有不同地方，但有些地方是相同的，如何從異中求同，同中求好，大家共好，這是成立聯盟非常重要的目的。

金融科技產業聯盟設四大工作圈，一、金融科技應用研發：中信金（2891）負責，著重找出科技的共同點，讓產業共同受益，如聯合打詐、防詐，或是推動金融市場服務標準和基礎，如金融業Fast ID。

二、數位金融實務規範指引：玉山金負責，找出符合市場需求的數位金融，讓金融創新落地。三、金融科技投資交流：凱基金負責，匯集資金投資科技新創並將相關技術反饋到金融業使用，形成互惠生態圈，促進金融科技快速發展。

四、異業生態共創：國泰金負責，促進金融業與科技、電信、醫療、零售等產業的合作，將數位金融帶入生活，讓民眾享受金融科技的便利與轉型效益。

彭金隆坦言，金融業有其限制和社會期待，需要穩固前行，但隨科技運用發展，金融業無法脫離金融科技發展步伐，面臨挑戰但也有機會。

成立「金融科技產業聯盟」，盼可讓金融業者在競爭中共同追求金融市場的發展價值，也期望聯盟能定期拿出具體成果，務實地改變金融市場，讓市場和民眾都能感受到金融科技帶來的效益。

金管會 金融業 金融科技

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