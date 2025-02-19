快訊

議員陳怡君涉詐助理費百萬交保 高院撤銷發回：怎確保不勾串？

台大社科院學生會長被罷免 選委會證實提案人「站崗」

三家純網銀邁「損益兩平」曙光 惟這一項是隱憂

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／聯合報系資料照片
金管會。 圖／聯合報系資料照片

據金管會截至2024年底統計，三家純網銀稅前虧損合計27.73億元，年虧損大幅收斂了17%，虧損連兩年縮小，純網銀即將邁向「損益兩平」曙光；最大隱憂是累積虧損卻又擴大，2024年底三家純網銀累虧共76億元、年增43%。

純網銀邁向「損益兩平」顯示業務面已開始賺錢、彌平了高營業費用；但累積虧損擴大，則意味著純網銀大股東將面臨增資壓力。

三家純網銀是樂天、連線（LINE Bank）和將來銀行，第一家開業的樂天商銀是2021年1月中，連線是同年4月，將來最晚是2022年3月底才上線，營運至今已有3~4年光景。

銀行局主秘王允中坦言，純網銀營運初期需建立大量成本，但業務面已拓展到外匯、信託、銷售基金和保單，虧損已逐年改善。

據數據顯示，三家純網銀中，以LINE Bank去年稅前虧損縮減到11.2億元，年縮減25%最佳，將來銀行年虧縮小23%到虧9.3億元次之，僅樂天銀年略增9%，顯示純網銀有望邁入損益兩平，甚至轉為賺錢。

以累積虧損來看，也是以LINE Bank累虧年增9億元到37億元，累虧年增額是三家最少，LINE Bank累虧也逐年縮減中，惟樂天和將來銀行累虧卻擴大，各年增7億元各達25億元和14億元，使三家純網銀去年底累虧達76億元，年增23億元或43%，似乎尚未止血。

金管會則認為，以三家純網銀稅前虧損逐步縮小來看，今年累虧再擴增有限，應還不至於會有增資壓力。

樂天商銀 網銀

延伸閱讀

神秘客下馬威狂噴「你幾兩重」 張家陞ㄍㄧㄣ到險笑場

中職／韓籍啦啦隊河智媛疑出現在台灣 引發球迷加入樂天聯想

LINE Pay搶優惠 指定店家滿額抽888大紅包、Klook週五下單最高5%回饋

日本樂天小熊餅乾流傳「2圖案」：吃到可招來好運

相關新聞

三家純網銀邁「損益兩平」曙光 惟這一項是隱憂

據金管會截至2024年底統計，三家純網銀稅前虧損合計27.73億元，年虧損大幅收斂了17%，虧損連兩年縮小，純網銀即將邁...

金融科技聯盟跨生態圈合作 國家級防詐平台打先鋒

金融科技產業聯盟今日正式成軍，目前已可串聯多個工作圈的合作案，尤以「防詐平台」為代表，至少將有三個工作圈參與其中，而另一...

百億金融創新科技基金如何用？凱基金控勾勒四大重點

高達百億的金融科技基金的錢要怎麼用？凱基金控副總郭大經指出四大重點，除了用母子基金架構來投資，另外國內投資占比至少超過4...

金融科技產業聯盟今啟動 將推動百億規模基金

「金融科技園區」19日舉行啟動典禮，中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控擔任首任召集，聯盟將設立4個工作圈，分別為金融...

國票金董事會臨時動議要求檢視高層適格性 提案遭否決

國票金（2889）19日重訊公告，董事會提出臨時動議，指出稽核處及法遵處已經完成查證台灣證券交易所查核報告，證券子公司董...

川普再拋關稅話題 股匯盤整新台幣收32.748元

美國總統川普揚言對汽車、晶片等課徵25%關稅，激勵美元指數走強，新台幣兌美元震盪整理，最後在出口商拋匯拉抬下，今天收盤收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。