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券商上月淨利 減15%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所統計，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%，主因元月台股逢農曆春節封關休市，交易天數減少手續費收入所致。

進一步看證券業三大業務支柱，今年農曆年時間較早，落在元月，因而1月大盤總成交值約5.301兆元，較去年12月減少約33.26%，使證券商經紀手續費收入降至59.54億元，較去年12月衰退21.83%、大幅減少16.63億元，並較去年同期減少7.53%。

自營業務方面，證券商1月自營出售證券損失較多，使自營業務淨利較上月減少2.02億元降至18.05億元，月減約10.06%、年減28.29%。

承銷業務是三大業務中唯一正成長項目，1月證券商承銷業務淨利較上月增加1.53億元至5.25億元、約41.13%。

證交所統計，整體而言，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%。

台股 證券商

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