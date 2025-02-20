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創新板日均量 大增2.5倍

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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臺灣創新板新制上路後「價量俱揚」，市場關注度顯著提升成效。據統計，創新板升級後短短一個月總成交金額不僅已超越去年全年度的三成，且日均量躍升253%，臺灣創新板指數今年來漲幅亦達16.75%，超越大盤與臺灣50指數同期表現。

創新板1月6日取消合格投資人制度以來，獲得發行公司、法人、一般投資人「讚」聲，整體交易量已見成長。以數據來看，統計到2月14日，新制上路以來約一個月時間，總成交金額已逾2024年全年度三成，日均成交值較2024年成長253%，顯示市場對創新板關注程度明顯提升。

進一步看指標個股表現，創新板目前計有19家公司掛牌，今年以來指標個股表現相當突出，創新板市值王鴻華先進（2258）今年來股價勁揚24%，日均成交值大幅成長284%；首家創新板上市公司錼創-KY今年來股價更飆漲29%，日均值躍升567%。

創新板個股表現優異，創新板指數表現也水漲船高，今年以來漲幅達16.75%，績效表現超越集中市場發行量加權股價指數與臺灣50指數持平表現。

由於創新板2.0聚焦創新性審查，近來已有多家優質企業啟動申請。

證交所表示，創新板引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司提早進入資本市場，與上市一般板等同地位，更聚焦推動亮點優質企業，新增創新性審查機制，打造各界認可的創新價值板塊，推出以來，已有多家優質創新公司準備申請創新性審查。

證交所響應金管會積極建構亞洲資產管理中心，在今年一開年，便將臺灣創新板全面升級，修正重點有五，首先是取消合格投資人限制，以活絡交易；其次，引進專家審查制度，以提升創新性審查嚴謹度；第三，開放創新板公司申請改列一般板可免辦理公開銷售的適用條件，打造彈性友善籌資環境。

第四，提高創新板上市審議委員會決議門檻、恢復對集團企業及關係人銷貨依賴度限制，強化投資人權益保護；第五，要求所營事業嚴重衰退或無獲利者，上市後應於公開資訊觀測站「提升企業價值計畫專區」申報具體規劃及執行情形及創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，增進未來營運規劃資訊揭露及與投資人溝通。

創新板

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