金融科技聯盟跨生態圈合作 國家級防詐平台打先鋒

金融科技產業聯盟今日正式成軍，目前已可串聯多個工作圈的合作案，尤以「防詐平台」為代表，至少將有三個工作圈參與其中，而另一大合體為百億級「金融科技基金」的成立，聯盟將共組「金融科技的投資國家隊」。

中信金控資訊最高主管賈景光在簡報時指出，賈景光指出，金融科技應用研發工作圈，其中一個重要目的即在於建立「國家級的防詐平台」，另一個即為建立主權式的深層AI平台，也就是大型金融語言模型，同時也將討論如何運用更多科技來服務中小企業。

他指出，工作圈與其他工作圈的合作，從防詐平台開始。例如，國泰金負責電信資料的連繫。玉山金負責金融無塵室，以「警示帳戶聯防」為第一任務。還有可程式化的AI治理制度。

玉山金控所負責的「數位金融實務規範建議工作圈」，最具代表性的是「金融無塵室」。對此玉山金科技長張智星說明，所謂「無塵室」，將由公正第三方來進行第二層加密，可以使各機構之間金流如何流通一目瞭然之外，透過該串接，不僅更可跨行掌握警示帳戶，同時還將知道同一個email在不同銀行開了多少帳戶，對此，玉山金已洽NVIDA來支援大量的算力，二月底將會有進一步成果。

此外，對於另一工作重點「可程式化的AI治理」，張智星也說明，重點將在於把AI風險層次分成高中低，來判斷可解釋性的程度要有多大，另外「可解釋性」的定義如何也將共同討論。

國泰金控所負責的異業生態工作圈，則以技術授權及共研標準（跨業的資料交換）為二大推動方向；國泰金資深副總暨資訊長吳建興即指出，去年10月累計已有5800多項金融業專利，金管會已開放技術授權，把一些技術推展到異業或從科技業引進，來促進更多在專業技術上的合作關係。

他指出，國泰已有三大構想，包括聯合學習技術授權，如打詐合作時的詐騙電信門號停話的資訊可儘快到金融業，另外像是數位金融護照，例如去日本工作，開戶，跨國合作，用區塊鏈提供身份護照來取代一部分的KYC，以及金融與醫療之間接軌的智能方案來促進理賠效率。