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百億金融創新科技基金如何用？凱基金控勾勒四大重點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆（中）主持下，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華（右起）凱基金控總經理楊文鈞、中國信託總經理高麗雪、金融總會理事長董瑞斌、國泰金控總經理李長庚、玉山金控總經理陳茂欽、金融總會秘書長吳當傑、金融科技園區執行總監洪杉源共同啟動。記者陳正興／攝影
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高達百億的金融科技基金的錢要怎麼用？凱基金控副總郭大經指出四大重點，除了用母子基金架構來投資，另外國內投資占比至少超過40%，同時連成熟期公司因為更能落地也納入投資範圍，也將投資到海外地區。

郭大經表示，成立該基金等於組成跨金控的「金融科技」投資國家隊，用母基金及子基金架構來投資，不只基金可投資，背後的機構也可帶動共同投資，投資金額展現投資實力外，接受投資的公司也可進入台灣金融環境中，並吸引第一流創投加入。

郭大經說，母基金也將投資到世界各地創投，來投資最新的科技公司，以投資到第一流公司，進而產生對台灣金融業高度提升作用；而郭大經也特別強調，該基金：「不只台灣也投資到海外，也會放大到科技的投資！」而在科技領域的投資，尤其鎖定區塊鏈、人工智慧、大數據、數位支付、和金融普惠技術等五大面向。

例如AI、區塊鏈基金都會去投資，尤其不限於投資於早期，包括成長期，連成熟期的公司因為更會落地，因此該基金也會開放投資其他較成熟階段的公司，同時，不只扶植台灣新創，也會帶入海外新創，凱基金控也將自許成為「雷達」來提供共同投資機會，除了財務型投資，也結合策略性投資，來吸引最好的創投及公司，不僅帶來良性循環，也更壯大基金規模。

郭大經指出，凱基金控過去5年已投資超過50檔以上基金，超過30家的基金管理公司，而這次的金融科技基金，估計有60至75億母基金，若可搭配國發基金，則整個基金規模可達100億台幣，接下來也會商量如何組成GP公司，並保留適當比例，來投資台灣新創，和以台灣為運用場景的創投投資，接下來將率先投資哪些領域的新創公司，郭大經指出，也將和其他工作圈討論，凱基將作好對外窗口，希望把基金培養成為一個「金融艦隊」，讓全球見證台灣金融產業實力。

凱基金 創投

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