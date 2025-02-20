華南永昌推ETF換股通知服務

近年台灣人熱衷投資ETF，推升台股ETF規模攀升，連帶ETF換股時牽動市場個股股價表現，華南永昌證券「華南e指沖App」最新上線「ETF新增持股／持股減碼推播」功能，在ETF換股當日主動推播投資人換股資訊，讓投資人「一鍵」就可以下單買賣相關成分股。

臺灣證券交易所統計，國人投資上市ETF資產規模約當於建造50座台北101，受益人次超過1,202萬人。隨台灣上市ETF檔數、規模不斷成長，ETF換股牽動的市場資金動輒上兆，對個股影響不容小覷，投資人宜掌握ETF換股資金流向，才能降低風險、創造獲利空間。

因應ETF投資熱潮，華南永昌證券在自行研發的「華南e指沖App」中，創建多項獨家功能：除權息專區、ETF成分股雙向查詢、ETF新增持股／持股減碼推播等。

其中最新上線的「ETF新增持股／持股減碼推播」會於ETF換股當日，主動向投資人推播ETF新買進及大幅減碼的成分股資訊。投資人收到推播通知後，可以「一鍵」從ETF換股推播頁面，切換至「新增持股／持股減碼」的個股報價頁面，一則通知、一個按鍵時間，就能掌握投信換股的買／賣盤價格波動，挑選適合交易標的。

在一站式超級應用程式「華南e指沖」裡，投資人能以非常直覺的操作方式，完成開戶、看盤（雙視窗）、交易、選股、使用服務等功能。據App商店用戶實際回饋，華南e指沖特別針對手機使用者設計操作介面，將各類投資資訊進行系統性歸類，讓投資人能隨時隨地交易、快速篩選股票。

系統內建的即時通知還會主動推送月營收等重要財務資訊，獨特的閃電下單功能，更讓交易效率大幅提升。

「華南e指沖」上線首年下載量即突破十餘萬，更因其有效加速下單流程，深獲客戶青睞與肯定，已創造單月交易量逾600億，累計交易量逾6,000億元成績。

華南永昌證券不只以創新服務解決投資痛點，更不忘以最嚴謹方式保護客戶相關資訊，以國際雙認證開創數位服務新紀元，展現維護資訊安全與個資保護決心。