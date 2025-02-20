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凱基證首家理財分公司開幕

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券首家理財分公司-天母貴賓理財中心揭幕，由凱基證券總經理方維昌（中）、經紀暨財富管理通路處主管孫成保（左三）、財富管理處主管阮建銘（右二）與專業團隊暨貴賓共同出席剪綵儀式。凱基證券／提供
凱基證券首家理財分公司-天母貴賓理財中心揭幕，由凱基證券總經理方維昌（中）、經紀暨財富管理通路處主管孫成保（左三）、財富管理處主管阮建銘（右二）與專業團隊暨貴賓共同出席剪綵儀式。凱基證券／提供

凱基證券首家全財管服務的理財分公司-天母貴賓理財中心18日隆重開幕，提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，致力滿足高資產客戶日益多元的理財需求。

天母地區素以獨具一格的人文薈萃與國際化氛圍聞名，聚集眾多高資產人士，且工商與金融需求持續升溫，凱基證券基於客戶對理財規劃的信賴及需求，首先於此設立全新貴賓理財中心，重新定義國內證券業服務格局。

凱基證券致力提供客戶全方位財富管理服務，有別於傳統證券公司熱鬧看盤環境，洞悉高端客戶需求，貴賓理財中心打造具獨立性、安靜且高品質的友善空間。

凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示，凱基深知高資產客戶對隱私保護與專屬服務的重視，理財分公司環境經過精心設計，確保每位客戶均能在一個安靜且尊榮的氛圍中進行投資決策。

服務層面上，貴賓理財中心更突破傳統券商理財服務範疇，首創家族資產規劃服務，參考國外大型券商長期在財富管理上的成熟經驗，推動以「4D」維度財富管理模式，包含「深度」深入市場分析捕捉投資機會、「多維」提供全方位資產配置方案、「動態」根據市場變化靈活調整策略、「數位」運用先進數位工具提升服務效率，致力為高資產客戶打造長期穩健的財富增值藍圖。

此外，凱基證券展現未來券商新風貌，重塑分公司定位，採用「核心擴展到衛星」模式，策略性擴展理財服務網絡，提升高端理財市場覆蓋範圍與服務深度，更是國內首家券商整合頂尖金融資源的理財服務，滿足客戶日益多樣化的財富管理規畫需求。

除提供投資人媲美私人銀行等級的財富管理服務，凱基證券憑藉專業團隊和AI頂尖智能的「雙腦」優勢，領先同業打造「AI助理」及「個人化智能推播」，彙集AI模型跟投顧報告一鍵提供個股行情分析，根據客戶庫存、自選股，主動推播研究報告、市場趨勢、技術分析等訊息，協助投資人更快速、便利、準確研判個股行情。

凱基證 財富管理

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