櫃買開放「市轉櫃」機制

櫃買中心昨（19）日舉行例行記者會，宣布開放「市轉櫃機制」，只要符合資格的臺灣證券交易所上市一般板及創新板公司，就可以申請上櫃，而且採簡易的書面審查，不需另行召開審議委員會。此外，也放寬資訊軟體公司申請上櫃規定。

櫃買中心表示，考慮到我國資本市場蓬勃發展，櫃買中心上櫃主板、證交所上市一般板及創新板各具特色，為提供企業於掛牌後得以選擇市場特性較為合適的交易所，相關法規已於18日通過，即日起開放證交所一般板及創新板公司，符合申請上櫃條件者亦得申請上櫃。

證交所今年1月6日取消合格投資人限制、採行一般板交易制度，調降創新板投資門檻。但統計19家創新板今年來日均量，僅四家超過百張，其餘流動性仍顯不足。

此外，創新板公司資本額目前有12家資本額不到6億元，未符合申請上市實收資本額6億元的規定，未來要上市可能還需要增資。但是這些中小型公司如果來上櫃掛牌，就沒有資本額限制的問題，也有更多機會入選富櫃50、富櫃200等成分股，有機會提升能見度。