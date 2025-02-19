金融科技產業聯盟今啟動 將推動百億規模基金

「金融科技園區」19日舉行啟動典禮，中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控擔任首任召集，聯盟將設立4個工作圈，分別為金融科技應用研發、數位金融實務規範、金融科技投資交流及異業生態共創，其中凱基金表示，負責的金融科技投資交流工作圈，未來將架設60-75億母基金，若搭配國發基金投資規模預計達100億。

「金融科技應用研發工作圈」由中信金控擔任召集人，第一階段將用金融科技防詐作為題，中信金控資訊最高主管賈景光表示，將與聯盟各工作圈協作，透過科技建構全國性「金融同業防詐平台」，希望號召同業串聯，建構更完整的金流履歷，即時掃描異常事件即時通報。

「數位金融實務規範建議工作圈」由玉山金控擔任召集人，玉山金控科技長張智星表示，計畫先建「金融無塵室」，首要任務為聯防警示帳號，與聯盟其他工作圈進行跨金融機構的防詐任務，接著將建立「可程式化AI治理制度」，參考國外範例，並邀請金融業同業共同制定。

「金融科技投資交流工作圈」由凱基金控擔任召集人，負責研議成立「創新科技母基金」，凱基金控中華開發資本管理顧問公司副總經理郭大經說，母基金初始規模規劃為60至75億元，未來也將尋求開發基金共同投資，預期總金額可達100以元以上；母基金規劃至少分配40%資金投資台灣創投市場，以及所投資的金融科技可應用在台灣市場之創投，領域涵蓋，區塊鏈、人工智慧、大數據、數位支付及金融普惠技術等，或全球公司知名科技基金。

「異業生態共創工作圈」國泰金控擔任召集人，國泰金控資深副總經理暨資訊長吳建興表示，將依聯盟目標推動金融同業與異業之合作，領域涵蓋醫療、電信、零售等。在結合醫療領域上，則將醫療數據與保險業間的數據互通，促進客戶申請保險理賠效率；借用區塊鏈技術，推動「數位金融護照」，方便客戶進行跨國銀行開戶，並快入獲得金融服務。

「金融科技園區」由金管會指導並由台灣金融服務業聯合總會（金融總會）成立，金融總會理事長董瑞斌說，目前由四家召集金控，各自負責一項計畫，透過工作圈把金融業、科技業等透過平台聯手，期望未來台灣金融結合科技界做得更好。