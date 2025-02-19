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群益證邀專家剖析房市趨勢與投資策略 助客戶蛇年掘金

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

協助投資人掌握營建股等內需產業資金輪動契機，避開關稅風險干擾，群益金鼎證券日前舉辦「房地產蛇年投資論壇」閉門研討會，邀請業界重量級專家，深入解讀台灣房市現況及營建股的投資策略。

針對營建股跌深後，是否出現好買點，群益投顧專案經理林振偉認為，受惠半導體投資及AI趨勢帶旺台灣景氣，房市剛性需求仍然穩健，營建股自高檔明顯回落，創造出低位階機會，看好去年高獲利、高股利發放率，且今年可望衝高完工交屋量的三高個股，有機會獲得買盤青睞。

林振偉指出，在高股息題材推動下，許多優質營建股在每年6到8月的除息旺季前，具備易漲難跌特性，第1季就有投資人開始陸續布局，觀察近期不少標的，已出現底部越墊越高現象。

此外，目前高股息ETF規模已接近新台幣2兆元，使配息率在5%、6%以上的優質營建股，有望在高股息ETF資金流入的助力下，展開亮眼的波段行情。

近年南部房市熱絡，推案量及房價漲幅都相當強勁，優於北部市場，欣巴巴建設財務長李鎮宇，對於南部房市前景充滿信心。

李鎮宇分析，南部房市將受惠政府大力招攬科技業進駐，高鐵也將南延到屏東，可吸引更多企業和年輕人口進駐，使得居住的剛性需求很強，未來房價有望出現比照竹科的上漲模式。

即使像高雄及台南地區，最新六年房價出現2倍、3倍漲幅，但目前南部房價每坪40至50萬元，仍在受薪剛需族群能負擔的房價所得比，且相對竹北、新北或台北市，還在偏低位置，看好長線的增長空間。

豪宅鼻祖之一的宏盛建設（2534），近年轉向發展中小坪數住宅，宏盛總經理陸永富與談時，闡述宏盛以人為本，結合新科技，為安居好宅重新定義的理念。

陸永富說，宏盛於三年前導入不同的概念，不僅是蓋好房子，更是以「Better Life」為服務核心價值，讓房子不只是一個「House」，而是一個「Home」。

陸永富特別提及宏盛首創的「服務長」制度，未來在每一住宅建案完工後都把「服務長」進駐社區，列為標準配備。客戶在交屋後不僅免繳管理費，由專屬「服務長」至少陪伴客戶住五年，像個管家深入每位住戶生活，專業物業五年代管，量身打造凝聚溫情社區，為社區示範完美社區的生活模式。

營建股 高股息

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