壽險第3家 新光人壽擬赴新加坡設SPV海外發債

壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會開放壽險業可在海外成立特殊目的公司（SPV），以發行海外債券籌資，暨國泰人壽、南山人壽之後，新光人壽董事會19日決議，擬於新加坡設立100%持有之特定目的國外籌資事業。

考量國內債市胃納有限，為增加保險業籌資管道，金管會去年鬆綁法規，開放保險業透過設立SPV在海外發債籌資，投資SPV的資本金及透過SPV發債募得資金，均會併計海外投資限額管控，最高不得超過可運用資金的45%。

新光人壽董事會19日決議同意擬於新加坡設立100%持有之特定目的國外籌資事業，該案尚需經新光金控（2888）董事會審議通過，並待新光人壽遞件申請，且經主管機關核准始得辦理。

新光金控發言人林宜靜指出，新壽決議設立100%持有的SPV的主要原因是為了長遠規劃考量，且設立SPV並非一、兩個月就能完成，因此新壽提前部署，將一切都準備就緒，未來若需要海外發債，就會更加快速進行，後續發債規劃仍在討論中，此案仍需經過金控董事會與主管機關核准。

林宜靜表示，之所以選擇新加坡的原因有三，第一，新加坡與台灣在地緣上相近；第二，新加坡為亞洲金融中心加上台灣對於當地經貿環境相對熟悉等因素；第三，台灣壽險業前往海外設立SPV也大多選擇新加坡。

國泰人壽於去年3月公告擬於新加坡設立100%持有特定目的國外事業，成為國內第一家規畫設置SPV發債的壽險公司，並於去年7月發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元，8月再發3.2億美元、15 年期首 10 年不可贖回之美元次順位公司債，票面利率為5.3%，在投資人積極參與下，創下逾10倍超額認購。

南山人壽則在去年5月30日董事會決議通過擬在新加坡設立100%持有的SPV，額定資本額2,000萬美元，去年9月以其在新加坡註冊成立的全資子公司 Nanshan Life Pte. Ltd 成功定價首檔海外美元債券，發行7億美元10年期次順位資本債券，票面利率則為5.45%，投資人反應熱烈。