國票金董事會臨時動議要求檢視高層適格性 提案遭否決
國票金（2889）19日重訊公告，董事會提出臨時動議，指出稽核處及法遵處已經完成查證台灣證券交易所查核報告，證券子公司董事長王祥文、總經理張育綺、總稽核王怡蘋及法遵主管李志維遭證交所裁處警告，違法失職事實明確，惟本案相關報告及後續處理狀況證券子公司並未呈報證券董事會知悉，證券高階管理人員的內部懲處沒有迴避，也沒有提董事會討論，國票金應立即檢視上述高階主管及專業管理人員適格性，研議相關配套措施，並於下次董事會提出報告。
獨立董事張振芳、饒世湛、陳淑娟都持保留意見，考量國票證券就台灣證券交易所裁罰案已進行申復，目前結果未明確，現階段對本臨時動議案持保留意見。獨立董事陳惟龍棄權，委託出席，就臨時動議未及表示意見。
國票金指出，該案經由主席裁示進行舉手表決，舉手贊成董事2位，包括陳冠舟以及陳冠如，其餘董事反對或保留，本案未通過。
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