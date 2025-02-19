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股匯走勢脫鉤 新台幣升1.7分收32.748元、總成交量12.965億美元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國總統川普揚言，將對進口汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅，且25％的關稅還會再向上提高，關稅戰陰霾未止，市場觀望氣氛濃厚，拖累台股指數19日收盤下挫，新台幣匯率則在出口商蜂擁拋匯下，逆勢升值1.7分，以32.748元報收，總成交量12.965億美元。

中央銀行統計顯示，川普擬築起關稅高牆，令各國憂心忡忡，市場避險情緒升溫下，國際美元重啟升勢、重返107，單日升幅0.05%，主要亞幣走勢升貶互見。

相較於台灣主要貿易對手國貨幣韓元、日圓與星元匯率均為升值，人民幣匯率獨憔悴、貶值0.09%。

央行資料指出，日圓匯率今天升值0.26%、為亞幣升值領頭羊，韓元匯率也跟進升值0.25%，新台幣與星元升幅分別為0.05%與0.04%。

匯銀主管指出，台股今天盤中重挫逾百點，收盤前跌勢收斂，終場下跌62點，收在23,604.08點。證交所統計顯示，外資今天賣超逾25億元。

匯市方面，外資賣股匯出，一度令新台幣匯率下挫，最低貶至32.786元，但因出口商蜂擁進場拋匯，新台幣匯率終場由貶翻升，收在32.748元。

匯銀主管說，川普屢屢對外放話擬課徵高關稅，但實施時間卻延後到4月、仍具談判空間；展望後市，匯銀主管說，國內股匯表現仍得「看川普臉色」，在關稅陰霾未散前，估新台幣匯率將維持32.5~33元區間偏弱整理。

台幣匯率 新台幣 關稅

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