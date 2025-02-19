金融科技產業聯盟成立 玉山金主導數位金融事務規範

金融總會規劃成立「金融科技產業聯盟」19日舉行啟動典禮，玉山金控（2884）總經理陳茂欽等四大金控總經理及聯盟工作圈召集人共同參與。玉山金擔任「數位金融實務規範」工作圈召集人，第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將建立一個安全、封閉的環境，讓未來跨金融機構合作案均能確保資安與合規。

聯盟設立數位金融實務規範建議、金融科技應用研發、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈。啟動典禮由金融總會理事長董瑞斌主持，並邀請金管會主委彭金隆、金管會金融市場發展及創新處處長胡則華、中信金控（2891）、玉山金控、凱基金控（2883）、國泰金控（2882）等四大金控總經理及聯盟工作圈召集人共同參與。玉山金由總經理陳茂欽及科技長張智星代表出席。

陳茂欽表示，在各產業積極導入AI之際，金融業不僅要前瞻最新技術發展，還要檢視AI應用是否符合普惠、誠信與可靠原則。玉山將憑藉在金融科技的經驗，與同業共同建立AI模型和資料應用的管理機制，並加入實驗性的跨金融機構合作，期待建立一個往後同業協作都可以參考的標竿。

玉山第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將建立一個安全、封閉的數位及實體環境，讓未來各種跨金融機構合作案，均能確保金融資料應用的安全和合規性；並依循金管會發布的「金融業運用人工智慧(AI)指引」六大客觀指標，明確定義各項原則的觀察指標，及開發相應的AI程式來評估其他金融AI應用的合規性。

張智星強調，玉山將專注於跨銀行多元資料整合與應用，以及金融科技基礎建設的發展。第一任期主要規劃金融無塵室與可程式化AI治理，將優先建立制度並進行專案實證，期望達到兩年有感。