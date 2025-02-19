川普再拋關稅話題 股匯盤整新台幣收32.748元
美國總統川普揚言對汽車、晶片等課徵25%關稅，激勵美元指數走強，新台幣兌美元震盪整理，最後在出口商拋匯拉抬下，今天收盤收32.748元，小升1.7分，台北及元太外匯市場總成交金額12.965億美元。
川普預計對汽車、半導體晶片、藥品等產業徵收25%的關稅，最快將於4月2日實施。新一波關稅威脅來襲，避險情緒升溫，帶動美元重啟升勢，站上107價位，亞幣走勢受抑。
台灣股匯市今天呈震盪整理，台股一度跌逾百點，隨台積電跌勢收斂，指數收盤僅跌62.03點，力守23600點之上，加權指數終場收在23604.08點。
新台幣兌美元今天以32.76元開盤後，由於美元走揚、外資匯出，新台幣欲振乏力，但出口商拋匯需求湧現，兩股力道拉扯之下，匯價窄幅波動，最高32.746元、最低32.786元，終場以小幅升值作收。
外匯交易員表示，川普再拋關稅話題，卻沒有馬上實施，顯示仍有談判空間，市場靜觀其變，雖然負面情緒沒有過度發酵，但關稅陰影籠罩，聯準會也不急於降息，均支撐美元續居高位，外資操作也偏向保守，短線新台幣難脫盤整格局。
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