影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰
為提倡金融同業以團體戰合作方式整合資源，擴大金融科技創新量能，在金管會指導下，台灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會）規劃成立「金融科技產業聯盟」，下午在在金融科技創新園區（FinTechSpace）舉行啟動典禮，由金融總會理事長董瑞斌親自主持，並邀請金管會主委彭金隆、金管會金融市場發展及創新處長胡則華、中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控等四大金控總經理及聯盟工作圈召集人共同參與。
呼應金管會金融創新五大策略中鼓勵金融業打團體戰的策略，四大金控共組「金融科技產業聯盟」，聯盟將設立金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈，各工作圈首任召集人分別由中信金控、玉山金控、凱基金控及國泰金控擔任。
彭金隆勉勵金融業者「單打獨鬥的時代已經過去，要集中有限資源打團體戰，合作研發創新技術，才是台灣金融業快速提升，發展致勝的關鍵。」
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