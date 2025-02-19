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影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰

攝影中心／ 記者陳正興／台北市採訪即時報導
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，玉山金控科技長張智星說明數位金融實務規範建議工作圈。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，玉山金控科技長張智星說明數位金融實務規範建議工作圈。記者陳正興／攝影

為提倡金融同業以團體戰合作方式整合資源，擴大金融科技創新量能，在金管會指導下，台灣金融服務業聯合總會（下稱金融總會）規劃成立「金融科技產業聯盟」，下午在在金融科技創新園區（FinTechSpace）舉行啟動典禮，由金融總會理事長董瑞斌親自主持，並邀請金管會主委彭金隆、金管會金融市場發展及創新處長胡則華、中信金控、玉山金控、凱基金控、國泰金控等四大金控總經理及聯盟工作圈召集人共同參與。

呼應金管會金融創新五大策略中鼓勵金融業打團體戰的策略，四大金控共組「金融科技產業聯盟」，聯盟將設立金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈，各工作圈首任召集人分別由中信金控、玉山金控、凱基金控及國泰金控擔任。

彭金隆勉勵金融業者「單打獨鬥的時代已經過去，要集中有限資源打團體戰，合作研發創新技術，才是台灣金融業快速提升，發展致勝的關鍵。」

金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金融總會理事長董瑞斌致詞。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金融總會理事長董瑞斌致詞。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆（中）主持下，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華（右起）凱基金控總經理楊文鈞、中國信託總經理高麗雪、金融總會理事長董瑞斌、國泰金控總經理李長庚、玉山金控總經理陳茂欽、金融總會秘書長吳當傑、金融科技園區執行總監洪杉源共同啟動。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆（中）主持下，金管會金融市場發展及創新處處長胡則華（右起）凱基金控總經理楊文鈞、中國信託總經理高麗雪、金融總會理事長董瑞斌、國泰金控總經理李長庚、玉山金控總經理陳茂欽、金融總會秘書長吳當傑、金融科技園區執行總監洪杉源共同啟動。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，中信金控資訊最高主管賈景光說明金融科技應用研發工作圈。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，中信金控資訊最高主管賈景光說明金融科技應用研發工作圈。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆代表致詞。記者陳正興／攝影
金融科技產業聯盟啟動典禮啟動儀式今天舉行，金管會主彭金隆代表致詞。記者陳正興／攝影

國泰金控 玉山金控 金融科技

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