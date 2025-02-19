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00950B公告配息金額 預計每受益權單位數配發0.079元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）（00950B），公告成立以來的第五次預估配息金額，預計每受益權單位數配發0.079元，除息日訂於2025年3月7日，有意參與本次除息的投資人，最後買進日為3月6日。

凱基A級公司債（00950B）基金經理人李暢表示，過去一周（2月6日至2月12日）投資等級債資金淨流入刷新今年以來新高紀錄，總計淨流入83.4億美元，其中又以ETF貢獻淨流入的占比呈現大幅成長，83.4億美元中就有76.9億美元來自ETF，占整體投資等級債基金淨流入金額中的92.2%。

李暢指出，除了2025年開年第一周投等債市場曾出現資金短暫淨流出，後續的6周呈現周周淨流入，最近5周更是周周成長，淨流入金額一路從不到30億美元，逐周墊高到逾80億美元，顯示資金湧入趨勢仍在持續進行中，預期今年投等債投資吸引力可望續航。

李暢表示，觀察2000年以來殖利率變化，投資等級債殖利率來到5.26%，相較於長期平均4.52%，目前投等債整體收益率處於2008年後高點；現階段由於川普政策不確定性高，美國聯準會利率決策將依據政策影響做出動態調整，加上新出爐的通膨數據較市場預期來得強勁，即便市場預期美國聯準會長期降息方向不變，但短時間公債殖利率恐難擺脫高檔震盪格局，因此債券布局建議核心配置存續期間中段的高信用評級投等債，以增加債息收益並減輕利率風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

殖利率 美國聯準會

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