四大金控共組金融科技產業聯盟啟動 擴大科技創新量能

為提倡金融業以團體戰合作方式整合資源，擴大金融科技創新量能，在金管會指導下，金融總會規劃成立「金融科技產業聯盟」，並於19日在金融科技創新園區舉行啟動典禮，由金融總會理事長董瑞斌主持，並邀請金管會主委彭金隆、中信金控（2891）、玉山金控（2884）、凱基金控（2883）、國泰金控（2882）等四大金控總經理及聯盟工作圈召集人共同參與。

成立聯盟係呼應金管會金融創新五大策略中鼓勵金融業打團體戰之策略，特邀集四大金控攜手合作，共組「金融科技產業聯盟」，聯盟將設立金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流及異業生態共創等四大工作圈，各工作圈首任召集人分別由中信金控、玉山金控、凱基金控及國泰金控擔任。

今日金融科技產業聯盟由金管會、金融總會、四大金控總經理、金融科技創新園區攜手正式啟動。董瑞斌指出，「產業聯盟的四大工作圈正是因應金融科技發展的機會和挑戰來設計，要如何突破和提高成功機會，業界的共同合作不可或缺。」彭金隆也勉勵金融業者「單打獨鬥的時代已經過去，要集中有限資源打團體戰，合作研發創新技術，才是台灣金融業快速提升，發展致勝的關鍵。」

「金融科技應用研發工作圈」首任召集人由中信金控擔任，負責針對金融業共通效益之特定場景進行主題式科技研發應用，加速整體創新應用並帶動研發量能；今年度將聚焦金融科技防詐，並持續探索潛在議題，包含金融大語言模型、中小/微型企業科技金融創新。第一階段金融科技防詐議題，將與聯盟各工作圈協作，透過科技建構全國性「金融同業防詐平台」，由於單一行庫視角有限，號召同業串聯，以建構完整金流履歷，即時掃描異常事件即時通報，並攜手聯盟「異業生態共創工作圈」，運用聯合學習AI科技精準阻詐，守護民眾財產安全。

「數位金融實務規範建議工作圈」由玉山金控擔任召集人，負責研擬金融科技應用實務指南、協助建立金融科技基礎建設的各項標準，例如AI及雲端等，並回饋予相關公會與主管機關參考。首先規劃建立「金融無塵室」，讓未來跨機構合作案，均能確保金融資料應用的安全與合規性。將以「警示帳戶聯防」為第一個任務，與聯盟其他工作圈攜手進行跨金融機構的防詐任務。另一個重點任務在建立「可程式化的AI治理制度」，將參考國外範例並建立國內標準，廣邀金融同業參與討論並凝聚共識。

「金融科技投資交流工作圈」由凱基金控擔任召集人，負責研議成立「創新科技母基金」，母基金初始規模規劃為60至75億元，主要來自金控業者的出資，同時也吸引其他金融機構共襄盛舉，創新科技母基金未來也將尋求國發基金參與投資，預期總金額可達100億元以上。目標將探尋以創新科技為核心，可解決跨業、跨域、或跨境的技術，推動具市場潛力的解決方案落地；母基金規劃分配至少40%的資金在台灣創投市場以及所投資之金融科技可應用於台灣市場之創投，優先投資創新科技相關領域，涵蓋區塊鏈、人工智慧、大數據、數位支付與金融普惠技術等科技公司或全球知名科技基金，串連國際創新科技前沿，期待透過資金、技術與市場的整合，帶動台灣金融科技發展從「服務型」轉型為「技術創新型」，並協助與金融機構對接，拓展商業應用範圍。

「異業生態共創工作圈」則由國泰金控擔任召集人，將依聯盟目標，推動金融同業與異業夥伴合作，例如醫療、電信、零售、科技產業等，並串聯國際資源，尋求「跨業、跨域、跨境」議題的共同解方。為強化金融科技集體創新應用，國泰金控提出三個創新提案：「聯合學習技術授權案」將開發人工智慧聯合學習專利技術，並進行跨業授權，有助於加速技術在各行業的落地應用，推動多元領域間的合作創新；「金融與醫療無縫連結智能方案」將醫療數據介接國際標準，推動醫療業與保險業之間的數據互通，促進客戶申請保險理賠效率；「數位金融護照案」將藉助區塊鏈技術與驗證功能，實現跨境資料交換，使客戶輕鬆完成跨國銀行開戶，並能快速獲得金融服務。國泰金控表示，期待透過聯盟提升金融科技之跨業應用，以合作取代競爭，創造共贏市場。

聯盟秘書組則由金融科技創新園區擔任，聯盟會員初期以金融機構為限，歡迎有意金融機構共襄盛舉，下載聯盟申請書。