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全體證券商1月稅後淨利60.72億元、月衰退15.91%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所統計，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%。

以證券業的三大業務支柱來看，由於1月大盤總成交值約5.301兆元，較上月減少33.26%，使證券商經紀手續費收入59.54億元，較上月衰退21.83%；1月自營的出售證券損失較多，使證券商自營業務淨利較上月衰退2.02億元、約10.06%；1月證券商承銷業務淨利則較上月成長1.53億元、約41.13%，整體而言，1月全體證券商稅後淨利60.72億元，較上月衰退11.49億元、約15.91%。

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