金融科技產業聯盟成立 中信金擔任科技應用研發召集人

由金融監督管理委員會（簡稱「金管會」）指導、台灣金融服務業聯合總會主辦之「金融科技產業聯盟」19日正式成立，中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）受邀擔任「金融科技應用研發」工作圈首任召集人，第一階段工作目標將聚焦開發防詐科技，加強應用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）建設金融同業防詐平臺、分析資金流向，並聯合學習跨業行為樣態，協助各行強化警示模型。

「金融科技產業聯盟」今日假金融科技創新園區舉辦啟動典禮，中國信託金控總經理高麗雪、資訊最高主管賈景光資深副總經理共同出席參與，賈景光資深副總經理說明「金融科技應用研發」工作圈將探索具金融共通效益之應用場景進行主題研發，並建構科技創新共享機制以協助提升臺灣金融產業實力。

未來也將匯聚產業意見，協助主管機關制定國家金融科技發展藍圖，打造「智慧國家」的願景。延續上述目標，工作圈三大任務包含「科技創新」、「研發綜效」、「產業升級」，各界最關注的金融詐騙議題，更應該藉由金融業的科技創新，與政府攜手提升打詐能力。2024年全臺詐騙財產損失金額破新臺幣千億元，詐騙集團刻意製造跨行金流斷點、閃避追蹤，使單一金融機構無法識別可疑帳戶，金管會期許「金融科技產業聯盟」可有效協助共同阻詐。

中信金控秉持守護客戶資產安全為使命，旗下子公司中國信託商業銀行「神盾聯防科技平臺」提出迎賓識詐、關懷堵詐、櫃檯阻詐、聯防懲詐等四大戰略，以科技辨識客戶風險，同時配合檢警加速偵辦與管制異常帳戶，2024年臨櫃攔阻詐騙金額較2023年成長55%，在警示帳戶管理部分，截至2024年新增警示帳戶數也較2023年減少4.5%，防詐成效獲得各界認同。未來工作圈將加強應用AI，與金融同業防詐平臺基礎建設，分析詐騙樣態、串聯自行與跨行金流，以及跨行即時風險通報機制，預計將於2025年3月完成初步模型實證並確認實務需求，亦將運用AI分析資金流向，實現即時詐騙金流偵測。此外，與「異業生態共創」工作圈合作，延續去年金融科技創新園區的科技防詐聯合學習實證成果，聯合學習跨業行為樣態，如電信、電商、社群等，協助產業強化警示模型。

「金融科技產業聯盟」工作圈包含「金融科技應用研發」、「數位金融實務規範建議」、「金融科技投資交流」及「異業生態共創」四大工作圈。中信金控為臺灣數位金融發展先行者，科技研發實力有目共睹，2024年囊括 337 項大獎，包含 44 項全球暨亞太殊榮、90 項金融科技及數位類獎項肯定，其中知名機構《Global Finance》連續三年頒發「全球傑出金融創新實驗室」世界級大獎，是臺灣唯一獲獎業者，更獲邀至英國倫敦分享中國信託在數位金融服務的努力。未來將持續研發金融科技，呼應政策，以穩健的數位核心競爭力，助力臺灣金融產業升級接軌國際。