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金融科技產業聯盟成立 彭金隆盼異中求同、同中求好

中央社／ 台北19日電
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片

金融科技產業聯盟今天啟動，金管會主委彭金隆致詞時指出，盼金融機構在競爭元素中找到共通點，並以打團體戰方式、集合不同力量，在異中求同、同中求好。

金管會提倡由金融同業以團體戰方式整合資源，今天正式成立「金融科技產業聯盟」，彭金隆、金管會創新處長胡則華、金融總會理事長董瑞斌以及中信金、國泰金、凱基金、玉山金4家金控代表出席典禮。

彭金隆致詞時指出，台灣在全球市場的重要性越來越高，不過台灣的金融機構處高度競爭、相對國際規模也偏小；若金融機構各自發展金融科技可能沒辦法達成目的，他提出打團體戰方式，透過集合力量，在異中求同、同中求好。

彭金隆說，金融科技產業聯盟的4家金融機構平常是競爭者，聯盟則是在競爭元素中找到共通點；聯盟下的4個工作圈包含，金融科技應用研發、數位金融實務規範建議、金融科技投資交流以及異業生態共創。

彭金隆坦言，今天不只是聯盟啟動，未來將有更多具體措施。隨科技發展，金融業必須穩步前行，但不能脫離金融科技發展步伐，金管會作為主管機關努力推動並結合民間力量，透過金融總會設立平台，讓業者在競爭中可以共同追求發展價值。

彭金隆也期待，金融科技產業聯盟不只是現在的樣貌，未來要整合互補、共創共好，讓台灣的金融市場更具有競爭力，也希望聯盟能定期拿出成績，讓理念落實為行動。

胡則華簡報時介紹，聯盟成立的目標為促進金融機構與金融科技業者合作，藉由集體力量加速金融科技創新，聯盟目前定位有4項，分別是共好、綜效、互補和務實，並盼聯盟下的4個工作圈能夠作為金融科技的表率。

彭金隆 金管會 金融科技

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