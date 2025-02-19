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創投公會拚3目標 促金融業釋放資金助攻亞資中心

中央社／ 台北19日電

金管會提出將台灣打造為亞洲資產管理中心的願景，創投公會樂見其成並表示，2025年創投公會力拚3目標，包含引導保險資金1%投資新創、將新創投資納入ESG評鑑等，鼓勵金融業支持新創，進而為亞洲資產管理中心的政策助攻。

創投公會理事長邱德成表示，台積電是護國神山，但40年前，台積電也是新創；現在社會大眾聚焦台積電，希望重心拉回新創，大家一起努力創造適合新創成長的環境，讓新創共同茁壯，成為護國群山，就不怕外在環境挑戰。

創投公會今天與媒體交流，邱德成表示，台灣金融資產充沛，但挹注在新創投資的能量明顯不足，希望金管會鬆綁相關措施，激勵金融機構投資創投，再經由創投，將資金投到創新型新創事業。

創投公會列出今年3大目標，一是調整金融機構所屬創投的金融檢查項目，希望金管會可調整金融檢查項目，激勵金融機構所屬創投更勇於投資新創，也鼓勵更多的金融資金更穩健的投資創投，此目標日前已獲金管會正面回應。

第二，釋放保險業者資金，導引1%經由創投投資新創。創投公會說明，目前約70%保險資金投向海外，甚至經由國外基金投資國外新創，反而很少投資台灣新創，歷年來僅約投資新台幣300億元。

邱德成認為，只要引導保險資金的1%投資新創，就可創造3000億的資金動能。若想達成此目標，建議主管機關朝2方向著手，一是提高保險業投資創投的比例，將單一保險業者投資創投基金部位的規定，從現行25%提升至40%，二是壽險業者投資創投，在一定金額以下，可以排除在RBC的計算範圍之內，減少保險公司投資國內創投的限制。

第三，將新創投資納入ESG評鑑，引導金融業支持新創。

邱德成指出，ESG核心價值在於解決社會不平等與環境挑戰，新創公司正好可透過創新模式提供有效解方，因此，在ESG永續評比中，建議金管會將金融機構對新創的投融資支持納入考量，確保資金流向真正能產生社會影響的企業。

邱德成認為，金管會積極建立台灣成為亞洲資產管理中心，台灣資產管理中心與香港、新加坡不同，是以台灣的科技產業實力當核心；而台灣科技產業資金主要由創業投資或私募股權投資基金引導而來，若適度導引金融資金導入創投，等於激勵金融機構參與亞洲資產管理中心的行動。

邱德成補充，除了上述3大目標，創投公會今年也會強化與企業創投（CVC）、校園創投的互動，盼能強化生態系能量，讓台灣新創更為活躍。

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