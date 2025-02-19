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永豐金加入TNFD及PBAF組織 參與國際永續倡議

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐金風控長楊敦仁（左一）及其所帶領之氣候暨自然風險管理工作團隊。永豐金／提供
永豐金風控長楊敦仁（左一）及其所帶領之氣候暨自然風險管理工作團隊。永豐金／提供

永豐金控2025年正式加入自然相關財務揭露工作小組(TNFD)論壇成員(Forum)與採用者(Adopters)，以及生物多樣性核算金融聯盟（PBAF）支持者（Supporter），展現深化永豐在自然資本揭露與永續發展的堅定承諾。

TNFD(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)致力於協助企業和金融機構識別、評估和揭露與自然相關的依賴、影響、風險和機會。參與企業須參考TNFD架構，公開揭露自然相關資訊；PBAF(Partnership for Biodiversity Accounting Financials)則是碳核算金融聯盟(Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF)的相關倡議，其提供金融機構一套用於衡量和管理投融資對生物多樣性依賴及影響程度全面的方法論，進而有效應對相關的風險與機會，促進環境更友善的金融決策。

永豐金控深刻體認到自然相關議題的重要性與全球趨勢，並在2024年依循全球生物多樣性框架(GBF)第15項企業責任目標，以及TNFD 架構和主要分析方法學LEAP (Locate, Evaluate, Assess and Prepare) 的四大步驟，將自然議題全面納入於原TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）報告書範疇，發布「2023年氣候暨自然相關財務揭露報告書」，確保同時符合TCFD與TNFD的揭露要求。

永豐金控透過參與TNFD及PBAF等國際組織，積極與全球金融機構交流生物多樣性最新工作進展與研究趨勢，並即時掌握這些組織最新的評估方法，將有助於提升揭露標準、引領利害關係人共同邁向環境永續的未來。

永豐金控始終關注環境保護與相關議題，早在2022年底就與中華民國企業永續發展協會共同發起「自然與生物多樣性倡議平台」，積極參與並支持協會各項推廣活動與相關專業人才培育。透過多元論壇以及自然資本相關管理工具之推廣與運用，促進國內企業對自然與生物多樣性議題的認識與了解。同時，永豐金控也深入與保育單位合作，推動並實踐保育生物多樣性之理念，致力於創造一個更加永續、綠色的未來。

面對氣候變遷、自然生物多樣性與永續發展多方交融的世界趨勢與潮流，永豐金控將持續關注相關議題與倡議，並從多角度深耕我們在永續金融的商品與服務。未來，永豐金控將以創新思維掌握氣候、自然與永續發展的藍圖，翻轉金融，共創美好生活。

永豐金控

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