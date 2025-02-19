防詐雙管齊下！全球人壽推影片3部曲、商用簡訊簡碼

詐騙事件頻傳，不肖份子日益猖獗。為有效降低發生率，全球人壽祭出兩項防詐策略。防詐影片三部曲籌備多時，首支影片於一月份推出，特別邀請台鋼雄鷹職棒啦啦隊Wing Stars成員一粒與妡0擔綱演出，透過生活化的劇情，讓民眾輕鬆了解防詐觀念。同時，正式導入「商用簡訊簡碼」服務(代表號為68668)，供保戶辨識全球人壽官方簡訊，建構更安全的溝通平台。

全球人壽於2025年第一季推出防詐影片三部曲，影片內容以輕鬆有趣的方式宣導防詐觀念，針對常見的犯罪手法提醒民眾，包括保費勿以現金方式繳予他人，應透過轉帳至保險公司更安全；注意簡訊連結可能暗藏詐騙陷阱；慎防有心人士與長輩裝熟進而騙取財物。首支影片一推出就有許多正面迴響，第二、三支影片也將陸續上線。

為提高防詐影片吸睛度、擴散度，使防詐達到最高效益。從腳本到拍攝細節，全球人壽精心策劃多時，同時邀請長期贊助的台鋼雄鷹職棒啦啦隊Wing Stars成員一粒與妡0擔綱演出。全球人壽董事長林文惠更於片尾喊話「全球人壽與您一起向詐騙Say No」，展現全球人壽反詐的決心和態度。

此外，全球人壽為加強防詐，正式導入「商用簡訊簡碼」服務(代表號為68668)。隨著數位溝通管道的普及，簡訊成為保險公司與保戶間重要的即時溝通工具之一。然而，隨著詐騙手法日新月異，不法分子假冒官方名義透過簡訊詐騙的案例頻傳，對保戶資產與個資安全構成威脅。全球人壽透過「商用簡訊簡碼」服務，供保戶辨識全球人壽官方簡訊，為保戶帶來更安全的溝通環境。

「商用簡訊簡碼」是由政府機關與電信業者共同協商設立，並遵循特定的規範，具有唯一性與不可竄改等特性，金融機構等特定產業可提高簡訊的信任性和可識別性，讓收件人輕鬆辨識訊息來源的合法性。進而減少詐騙風險、降低財務損失、強化企業品牌形象與責任。全球人壽於防詐宣導，不斷與時俱進，展現積極作為、對數位安全的高度重視，持續深化品牌形象，增強全方位競爭力。