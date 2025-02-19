國立中央大學與國泰投信推動產學合作 總經理張雍川重返母校傾囊相授

國立中央大學企業管理學系與國泰投信攜手合作，邀請身為企業管理所校友的國泰投信總經理張雍川回到母校開課，以實際行動回饋學弟妹，將積攢多年的職場經驗與金融專業傳承下去，嘉惠學弟妹職涯發展。

國立中央大學企業管理學系秉持理論與實務並濟的教學宗旨，積極開設產學合作課程，深化與產業的交流。這次由國泰投信開設的資產管理策略與應用課程，更是企管系所推動的跨域課程；將金融理論與實務相結合，提供學生優質的學習體驗。該課程由企管、財金、資管、經濟、產經五系所共同開設，讓管理學院的學生能夠在學期間與產業、金融業無縫接軌，累積職場競爭力。

國泰投信投資長鄭立誠表示，在身為校友的國泰投信總經理張雍川積極牽線下，這次與國立中央大學的合作才會順利促成，總經理本人亦相當期待可以回到母校授課，將在業界多年的經歷回饋給在校學弟妹，希望透過這門課程，與學弟妹講述業界經驗，幫助大家更了解資產管理、金融科技以及ESG投資，讓更多央大學子在畢業前就能掌握產業脈動，貼近市場需求、摸索未來的求職輪廓。

國泰投信的人才複利論政策包括校園深耕計畫，這次合作由總經理率領13位專業經理人擔任講師，開立投資研究、金融科技、ESG責任投資、職場軟實力四大主題課程。其中職場軟實力更邀請國泰投信董事長張錫現身說法，分享進入資產管理業的眉角，不只要有金融專業，更要有良好的表達能力。期待學子可透過前輩們的經驗分享，轉化為未來進入職場的養分；總經理張雍川則以CEO的角度，分享產品策略與市場挑戰，讓同學對資產管理業能有更進一步的認識。

這次資產管理策略與應用課程不單只是一門課程，更有機會成為新鮮人進入資產管理業的敲門磚。除理論學習、金融實務分享等教程，甚至有望進入國泰投信實習，實際體驗專業經理人的日常。

中央大學企業管理學系主任曹壽民也表示，金融產業的發展快速，國泰投信更是全台最大的資產管理業者，這次合作不僅讓學生能有直接向業界學習的機會，幫助學生在學期間就掌握業界脈動，強化實戰經驗。授課過程更能透過實際操作強化學子的決策能力與投資思維。首次的合作吸引眾多學生報選此主題系列課程，期待未來與國泰投信的合作能持續深化，共同推動金融教育創新。