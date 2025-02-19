員工福利信託規模破2364億 台新銀助企業強化社會責任

為協助企業在競爭激烈的人才市場中脫穎而出，台新銀行攜手台新證券於元月共同舉辦專題講座，透過「員工福利信託」制度，協助企業洞悉公司治理，並透過「員工福利信託」制度，強化人才留任，提升企業社會責任，共吸引逾500家企業參與。

根據信託公會統計，台灣員工福利信託規模自2021年以來，每年成長幅度超過10%，至2024年已突破新台幣2,364億元，顯見員工福利信託不僅能吸引優秀人才、留住人才提供有效工具，也為勞資雙方創造了雙贏局面。

根據104人力銀行最新調查顯示，現代求職者將經濟報酬，如薪資、獎金、退休金等條件列為首要考量，因應此趨勢，越來越多指標企業導入員工福利信託制度，此舉不僅提升企業形象，同時更能有效吸引優秀人才加入。值得一提的是，員工福利信託已納入公司治理評鑑指標，促進許多上市櫃企業跟進辦理。

近年人才短缺，加上新世代勞方思維轉變，促使企業積極推動共榮願景。台新銀行提出「信託需求光譜」概念，為企業量身打造差異化服務：包括為籌備公開募股的企業設計「員工股票信託」；為留才、攬才需求提供的企業提供「員工持股信託」及「限制型股票規劃」；為集團企業釋股提供「員工股票信託」；為跨國人才留任提供「外籍、陸籍集合投資專戶」規劃。

法規層面亦展現政策支持，根據證券交易法規範，上市櫃公司須將盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞，相關支出可享稅務優惠。中小企業發展條例更提供企業在「員工福利信託」享租稅減免優惠，鼓勵企業透過信託增加員工福利給付。