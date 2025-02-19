防詐無假期 福邦證券深入校園防詐宣導

有鑑於詐騙猖獗，近來投資詐騙更是甚囂塵上，福邦（6026）證券公司過年前特地走進校園，到德明科技大學進行「反詐騙宣導」，介紹常見詐騙手法、反詐儀表板、假投資詐騙公式、5D反詐行動、5D反詐口號。

福邦證券表示，防詐無假期，因為詐騙集團並不會因大家放年假，就減少或停止詐騙行為，因此，特地在農曆年前到德明科技大學舉辦「反詐騙宣導」，除了提醒莘莘學子們，如何防範詐騙之外，也希望學生們能把防詐觀念帶回家裡，尤其是家裡有高齡的老人家者，更要教育他們，不要成為詐騙集團眼中的羔羊。

福邦證券表示，身為證券業者，站在資本市場第一線，直接接觸投資人，而最近幾年時常遇到投資人碰到投資詐騙的情形，受騙金額少者十幾萬、多者數百萬元；有些退休人員，有時候遇到一次詐騙，畢生積蓄折損過半，堪稱災情慘重。當進一步瞭覺，發現有很多受騙者，上當的原由，很多都因欠缺正確投資觀念、投資知識不足，所以誤信保證獲利的契約、特殊管道優先申購中籤等幌子。因此覺得有必要善盡企業社會責任，對外進行防詐宣導，宣導正確的投資＆理財常識、常見詐騙手法、假投資真詐騙態樣、5D反詐行動等。

福邦證券2024年共計派員到外舉行過四場防詐宣導，包括：城中教會、長庚科大、興隆養護中心、無子西瓜基金會等。2025年則於1月間至德明科大進行防詐宣導，主要是考量年節將屆，農曆年後各單位工作比較忙，不易馬上就能安排教育宣導，而詐騙集團過年不打烊、年假不休息，防詐工作刻不容緩，因此選擇在年前、學生寒假前夕，深入校園做防詐宣導，希望幫助學生及其親友，都能不被詐騙。