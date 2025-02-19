遠雄人壽好「箱青」志工 再出發 送暖安得烈基金會

遠雄人壽繼發起生態復育支持台灣好米，捐贈來自台南東山的貓頭鷹生態米予安得烈基金會，並照顧社會弱勢族群，今年再度攜手共同推動好「箱青」一家親幸福食物箱計畫，帶動更多人加入志工行列，期串連號召同仁為弱勢、偏鄉家庭提供實質物資及幫助，使之維繫生活品質。

遠雄人壽近百位志工今年將化身為「箱青」，參與台北及台中食物銀行進行近千箱食物箱物資整理服務，包括將預備放入食物箱的物資進行清點整理並就定位、食物箱紙箱組裝等，協助每一箱物資都能充沛豐滿，確保受助者基本生活無虞。食物箱中每一份物資來自慷慨捐物者的關懷，也有來自捐時裝箱者的祝福，期讓受助者感受社會溫暖。

企業志工是企業社會責任實踐的重要環節，遠雄人壽總經理趙學欣表示，「2025年箱青志工再出發，不僅邀請員工親身體會，積極關懷弱勢，也漸進強化員工對公益的認同。」目標將資源有效運用，使公益影響力得以擴大，箱青志工傳遞正向能量，實踐「一家親」的理念，進而形成良善循環。

遠雄人壽深知助弱不分時機，公益作為需深度化且持續推動，因此引領同仁在不影響工作或休閒時間的前提下，成為公益微時志工，打破地域及時間的限制，多方面貢獻付出，從家庭照顧者喘息服務、捐血活動、偏鄉兒童金融教育、百人淨灘及珊瑚復育等活動，都有遠雄人壽志工的身影，未來遠雄人壽將持續發揮企業社會影響力，從精神面到物質面皆積極參與社會公益，充分體現遠雄人壽「以人為本」的企業核心價值。