快訊

最壞身教！律師勾結詐團騙王明鉅手足千萬 竟還兼任大學法學講師

新北大巨蛋要來了！「6選址」出爐 體育專家：有世界獨一無二優勢

關鍵里程碑！法國核融合實驗破大陸新紀錄 電漿維持逾22分鐘

臺灣企銀 Hokii 數存新戶優利最高2.9% 推存錢筒邀小資族無痛儲蓄

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
臺灣企銀Hokii數存新戶優利最高2.9%。圖/臺灣企銀提供
臺灣企銀Hokii數存新戶優利最高2.9%。圖/臺灣企銀提供

想要實現人生的第一桶金，儲蓄無疑是投資理財的重要基石，臺灣企銀（2834）為了讓小資族有感儲蓄，2025年Hokii數位帳戶升級全新戶新台幣最高年利率2.9%優惠利率、既有戶最高2.7%的優惠利率專案，並全新推出「Hokii存錢筒」365好好存存錢方案，存好存滿給優利最高2.4%及抽獎好禮，成為小資族無痛儲蓄不可錯過的優利活存首選。

臺灣企銀關注年輕人的儲蓄需求，推出最新優惠權益，自2025年2月19日起至2025年12月31日止，Hokii台幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%，優惠限額新台幣15萬元。

民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美金活期存款達標、線上換匯等四項，每完成任一項任務，再加碼0.2%利率一個月，最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率。

儲蓄需要強大的自我控管與毅力，臺灣企銀為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii存錢筒」365好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第1天存1元、第2天存2元，以此類推，第365天存365元。

客戶也可以選擇反序存錢方式，第1天存365天，每日逐減1元至第365天存1元，一年365天累計有6萬6,795元。

存滿提供最高2.4%優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲500點台灣Pay紅利點數（10點折抵新台幣1元），讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。

臺灣企銀提供客戶多元的儲蓄方式，Hokii外幣數位帳戶更翻倍加碼提高美金活存優惠利率限額，只要美金活存10,000元存款額度內，按臺灣企銀美金固定利率牌告九個月計息。

為迎接乙己蛇年，臺灣企銀推出吉祥物Hokii的全新應景LINE貼圖，包含台灣人不能放棄的諧音梗，共計16款生動可愛，下載期間即日起至2025年2月20日止，粉絲可別錯過。

儲蓄 存錢 新台幣

延伸閱讀

0050分割後「變便宜」但配息可能減少！雨果：低於發行價會影響股息配發

006208被0050壓著打！存股人該出清？專家「兩檔位階不變」：換股沒意義

0050要股票分割了…其實對散戶而言一切都沒變！竹軒：對長期投資人有利

0050降費用率後有望分割⋯宣戰006208？一票人準備跳槽

相關新聞

旅平險附加傷害與突發疾病 海外醫療雙重保障

日本流感疫情嚴重，近日規劃出國旅遊的民眾，開始關注海外就醫問題，安聯人壽提醒，出國旅遊可以加保海外突發疾病醫療健康保險附...

瑞銀上看金價至3000美元 白銀下半年跑贏黃金

國際金價持續看俏，瑞銀財富管理投資總監辦公室最近將黃金今年的目標價上調至3,000美元/盎司，以反映多國中央銀行為分散外...

看見幸福台灣／國泰人壽花蓮舉辦籃球營 培養團隊精神

2024年4月花蓮發生芮氏規模7.2的大地震，不僅多處地區傳出災情，也重創花蓮經濟，之後餘震連連，更讓當地居民十分不安。...

國銀外幣存款攀上最高峰 去年大增逾1兆元 總額達15兆

據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上顛峰，全年大增1兆854億元，增額是史上第四大量；前...

台幣終止連三升

國內股匯走勢脫鉤，台股昨（18）日大漲160點，但美元轉強，導致新台幣等主要亞幣走勢疲軟，新台幣盤中重挫逾1角，後在出口...

打炒房…四年金檢160次

中央銀行打炒房見成效。央行2021年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年1月底止，專案金檢共計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。