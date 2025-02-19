臺灣企銀 Hokii 數存新戶優利最高2.9% 推存錢筒邀小資族無痛儲蓄

想要實現人生的第一桶金，儲蓄無疑是投資理財的重要基石，臺灣企銀（2834）為了讓小資族有感儲蓄，2025年Hokii數位帳戶升級全新戶新台幣最高年利率2.9%優惠利率、既有戶最高2.7%的優惠利率專案，並全新推出「Hokii存錢筒」365好好存存錢方案，存好存滿給優利最高2.4%及抽獎好禮，成為小資族無痛儲蓄不可錯過的優利活存首選。

臺灣企銀關注年輕人的儲蓄需求，推出最新優惠權益，自2025年2月19日起至2025年12月31日止，Hokii台幣數位帳戶升級全新戶優惠利率至2.1%、既有戶優惠利率至1.9%，優惠限額新台幣15萬元。

民眾只要再完成指定任務，分別是當月指定日存款餘額達22萬元、綁定台灣Pay消費滿額、Hokii外幣數位帳戶美金活期存款達標、線上換匯等四項，每完成任一項任務，再加碼0.2%利率一個月，最多加碼0.8%，每月完成每月都享加碼利率。

儲蓄需要強大的自我控管與毅力，臺灣企銀為了讓年輕人無痛儲蓄，首波推出「Hokii存錢筒」365好好存服務，每天自動為用戶存入一筆小額金額，第1天存1元、第2天存2元，以此類推，第365天存365元。

客戶也可以選擇反序存錢方式，第1天存365天，每日逐減1元至第365天存1元，一年365天累計有6萬6,795元。

存滿提供最高2.4%優惠利率，自動存錢期間還有趣味性十足的存錢里程碑活動，用戶達成指定存入次數即可參加抽獎，最高可獲500點台灣Pay紅利點數（10點折抵新台幣1元），讓儲蓄更簡單有趣並養成存錢紀律。

臺灣企銀提供客戶多元的儲蓄方式，Hokii外幣數位帳戶更翻倍加碼提高美金活存優惠利率限額，只要美金活存10,000元存款額度內，按臺灣企銀美金固定利率牌告九個月計息。

為迎接乙己蛇年，臺灣企銀推出吉祥物Hokii的全新應景LINE貼圖，包含台灣人不能放棄的諧音梗，共計16款生動可愛，下載期間即日起至2025年2月20日止，粉絲可別錯過。