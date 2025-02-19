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櫃買中心推市轉櫃機制 放寬資訊軟體公司上櫃規範

中央社／ 台北19日電

櫃買中心副總經理李淑暖今天在例行記者會上指出，即日起開放「市轉櫃機制」，以及放寬資訊軟體公司申請上櫃回歸一般產業規範。她表示，櫃買中心開放於證交所一般板及創新板上市的公司，符合申請上櫃條件者也可申請上櫃。

李淑暖表示，櫃買中心上櫃主板、證交所上市一般板及創新板各具特色，為提供企業於掛牌後，可選擇市場特性較為合適的交易所，櫃買中心開放「市轉櫃機制」，原則參照現行「櫃轉市機制」。

她說，機制包括豁免登錄興櫃6個月、審查程序原則上採書面審查，而無須實地查核，或召開上櫃審議委員會審議，並於收文日起1個月內召開內部審查會議審議，經審議通過者提請董事會核議。

另外，李淑暖也指出，資訊軟體公司申請上櫃，原本定較嚴格條件，包括比一般產業更為嚴格的股票集中保管規範等，使資訊軟體公司申請上櫃，具有較高門檻。

舉例來說，原先規定資訊軟體公司董事、持股超過股份總額5%的股東及以專利權或專門技術出資而在公司任有職務，並持有公司申請上櫃時已發行股份總數達千分之5或10萬股以上股東，應依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則規定，將其持股提交保管。

她表示，但相較於一般公司僅需董事及持股超過股份總額10%的股東，才需列入強制集保對象相比，較為嚴格，因此已刪除原規定。

李淑暖說，櫃買中心配合國家政策推動資訊軟體產業，促進產業數位轉型，因此廢止「資訊軟體公司申請股票上櫃之補充規定」，希望讓資訊軟體公司申請上櫃條件，能回歸一般產業規範。櫃買中心指出，新制18日已公告實施。

櫃買中心 股東 軟體

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