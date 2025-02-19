旅平險附加傷害與突發疾病 海外醫療雙重保障
日本流感疫情嚴重，近日規劃出國旅遊的民眾，開始關注海外就醫問題，安聯人壽提醒，出國旅遊可以加保海外突發疾病醫療健康保險附約，保障海外旅行期間因突發疾病住院、門診或急診接受治療的費用風險。
以「安聯人壽安心Go旅行平安保險(112)」為例，出國前10分鐘前可投保，以飛往日本5天投保600萬元保額為例，保費最低269元，附加60萬元傷害醫療保險及60萬元海外突發疾病醫療健康保險後，保費567元，傷害醫療保險金額最高實支實付60萬元，海外突發疾病醫療健康保險針對海外突發疾病急診、住院、門診都有保障。
透過網路投保安聯人壽旅平險出國旅遊，可獲得「世界安全護照」加值服務，享24小時全年無休的海外醫療、旅遊及法律協助專線諮詢，包括旅遊保健電話諮詢、醫療服務機構之推薦、安排住院、緊急醫療轉送、返國安排或轉送回國前之住院時間病況觀察及醫療傳譯等服務項目，也提供代墊支付住院保證金及相關醫療費用的服務。
若在海外旅遊期間因意外傷害或突發疾病必須轉送回國治療，或因意外傷害、突發疾病不幸身故，只要有投保旅平險，均可尋求緊急救援服務。
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