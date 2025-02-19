金融客群快閃信貸 2.65％一段式浮動利率只有7天

遠東商銀Bankee「金融客群快閃信貸」將於2月21日再度開放申貸，提供2.65%優惠一段式浮動利率。

鎖定泛金融從業人員，除金控業、銀行業、證券期貨業及產壽險業等常見金融業外，凡是金融租賃業、電子支付業、保險代理及經紀業或虛擬通貨商業等金融輔助業皆可申貸，符合信貸產品核貸條件，都可享一段式浮動利率2.65%。

打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，泛金融業無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，就算不是主管職或具業務性質的一般員工，都可享有一段式浮動利率2.65%，沒有信貸廣告常見的「起」文字遊戲。

申貸金額最低門檻新台幣100萬元起，至最高新台幣700萬元，透過遠東商銀Bankee社群銀行App即可輕鬆申貸，審核流程優化，縮短放款時間，App上一鍵即可查看還款進度，靈活調整資金規劃。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，這一波「金融客群快閃信貸」為期7天，於今年2月21日開跑，至今年2月27日截止。