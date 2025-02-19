快訊

威力彩上看16.5億元「誰最容易中？」命理師點名三生肖+這面相最旺

MLB／大谷翔平再扛經典賽？道奇總裁回應了

轟曹興誠、黑熊學院遭紅色滲透 藍：大罷免搞爛台灣民主

金融客群快閃信貸 2.65％一段式浮動利率只有7天

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠銀Bankee「金融客群快閃信貸」提供超低一段式浮動利率2.65%，即將再度開放申貸，引起不少金融同業關注。圖/遠銀Bankee提供
遠銀Bankee「金融客群快閃信貸」提供超低一段式浮動利率2.65%，即將再度開放申貸，引起不少金融同業關注。圖/遠銀Bankee提供

遠東商銀Bankee「金融客群快閃信貸」將於2月21日再度開放申貸，提供2.65%優惠一段式浮動利率。

鎖定泛金融從業人員，除金控業、銀行業、證券期貨業及產壽險業等常見金融業外，凡是金融租賃業、電子支付業、保險代理及經紀業或虛擬通貨商業等金融輔助業皆可申貸，符合信貸產品核貸條件，都可享一段式浮動利率2.65%。

打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，泛金融業無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，就算不是主管職或具業務性質的一般員工，都可享有一段式浮動利率2.65%，沒有信貸廣告常見的「起」文字遊戲。

申貸金額最低門檻新台幣100萬元起，至最高新台幣700萬元，透過遠東商銀Bankee社群銀行App即可輕鬆申貸，審核流程優化，縮短放款時間，App上一鍵即可查看還款進度，靈活調整資金規劃。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，這一波「金融客群快閃信貸」為期7天，於今年2月21日開跑，至今年2月27日截止。

新台幣 社群 遠東商銀

延伸閱讀

嫌月薪31K低…30歲女想轉銀行業憂學歷不夠 內行推薦低門檻職缺

連信貸的錢都賠掉！他年薪150萬投資台股 槓桿開太大反背債250萬

股息收入已經大於支出！存股哥「職場淡出計畫」：但我還是會繼續工作

股票總資產增加197萬…高股息降息、大盤震盪卻不受影響？ 存股哥：槓桿加現金流的循環系統

相關新聞

國銀外幣存款攀上最高峰 去年大增逾1兆元 總額達15兆

據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上顛峰，全年大增1兆854億元，增額是史上第四大量；前...

旅平險附加傷害與突發疾病 海外醫療雙重保障

日本流感疫情嚴重，近日規劃出國旅遊的民眾，開始關注海外就醫問題，安聯人壽提醒，出國旅遊可以加保海外突發疾病醫療健康保險附...

瑞銀上看金價至3000美元 白銀下半年跑贏黃金

國際金價持續看俏，瑞銀財富管理投資總監辦公室最近將黃金今年的目標價上調至3,000美元/盎司，以反映多國中央銀行為分散外...

看見幸福台灣／國泰人壽花蓮舉辦籃球營 培養團隊精神

2024年4月花蓮發生芮氏規模7.2的大地震，不僅多處地區傳出災情，也重創花蓮經濟，之後餘震連連，更讓當地居民十分不安。...

台幣終止連三升

國內股匯走勢脫鉤，台股昨（18）日大漲160點，但美元轉強，導致新台幣等主要亞幣走勢疲軟，新台幣盤中重挫逾1角，後在出口...

打炒房…四年金檢160次

中央銀行打炒房見成效。央行2021年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年1月底止，專案金檢共計1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。