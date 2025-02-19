法國巴黎銀行財富管理全球投資長：全球股市仍處於牛市的後期階段

美國總統川普上任後各項新政，宛如刮起陣陣旋風，引發全球投資人高度關切，包括近期宣布「對等關稅」計畫，皆為全球經貿環境增添不確定性。法國巴黎銀行財富管理全球投資長Edmund Shing 於法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第184期（2025年2月7日發布）中指出，預期美國的經濟成長可能受到輕微影響，通貨膨脹則略為增溫。所幸，由於汽油價格及住房成本可望放緩，加上薪資成長， 美國僅會出現溫和通膨。若是美國進一步降息，則更有利於製造業活動、增加個人與企業的借貸意願，並激勵房地產市場的需求。

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第184期（2025年2月7日發布）重點：

股票：目前全球股市仍處於牛市的後期階段，利多因素包括：美國經濟和企業獲利持續成長、美國和中國大陸貨幣供給回升而使全球流動性升高、全球金融市場風險承受能力提升，以及美國、歐洲和日本股市因股票回購而導致股票供應持續減少。

然而，一旦美國10年期公債殖利率站上5%，處於高評價水位的美國大型科技股容易因風吹草動而出現股價修正。特別是在訓練成本較低的中國大陸AI新創DeepSeek出現後，引發全球關注，但資金自2025年起其實已經開始從科技股流出， 這僅是加速資金輪動的趨勢。隨著更便宜且更先進的AI模型不斷出現，其商業應用的範圍將迅速擴大，從而推動各行各業的生產力成長。然而，這也將加速對電力需求的提升。

因此，AI下一階段發展週期的最大贏家不一定是美股七雄，更看好那些在金融、醫療保健和軟體業中，能成功利用 AI 提升生產力和獲利的企業。AI 商品化的普及應會促進新一波新興企業和產業的發展，就如同當年行動網路和智慧手機應用帶動的浪潮。

目前主要的風險在於，市場認為各國央行在應對經濟變化時，行動速度落後於實際需要的情況，因此已開始重新評估對經濟成長的擔憂。

總結全球股票投資機會，包括：

市場方面，偏好美國、英國、日本、新加坡、韓國、印尼

看好中小型股及標普500等權重指數

產業方面，看好醫療保健、工業、材料（如貴金屬）、金融、REITs

投資主題方面，看好水資源、銅礦場、電力基礎設施、循環經濟、深度價值市場

歐洲消費品與服務業評等上調至中性

固定收益

英、美兩國的通貨膨脹可望趨緩，央行將進一步調降基準利率，預計美國和歐元區央行將在2025年9月前將基準利率降至4%和2%。而美國2年期和10年期公債殖利率在未來12個月內預期將達到4.25%，德國公債12個月目標殖利率則將維持在2.25%。

對於美國和英國政府公債持正面看法，看好美債的基準存續期間為六年。自2024年9月以來，美國和英國的10年期公債殖利率分別從3.6%和3.7%上升至4.5%左右，對於保守型投資者而言，是一個絕佳的投資機會。

目前美國10年期公債實質殖利率為2.1%，這是過去25年中罕見的高水位。根據歷史數據，當美國10年期公債實質殖利率超過2%，其12個月平均回報率可達近10%，因此我們看好美國抗通膨債券（TIPS）。

此外，看好美國和英國的投資等級公司債券，儘管信用利差相對較低，但整體來看，技術面強勁、波動性低，殖利率也具吸引力。目前美國BBB級公司債券的絕對殖利率為5.5%，英國投資等級公司債券的殖利率為5.4%。在存續期方面，歐元區偏好存續期10年以內，美國存續期則偏好七年期。也持續看好以歐元和美元計價的投資等級公司債。

還看好黃金，受惠於新興市場央行和亞洲家庭的持續買入，對黃金未來12個月的目標價維持在每盎司3,000美元。