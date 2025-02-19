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台灣人壽攜手安聯投信 推出新類全委帳戶

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

春節期間向來是台灣傳統消費旺季，不僅帶動經濟活絡，也推升股市表現。專家指出，台股在電子、消費品及AI半導體領域的強勁表現，正為投資市場帶來新一波成長機會。在此背景下，投資型保險不僅可參與市場成長，同時享有保障，提供投資人多元化的資產配置方案。

中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險（下稱「台灣人壽」） ，19日宣布攜手安聯證券投資信託股份有限公司（下稱「安聯投信」），於「台灣人壽臻鑫滿滿新台幣系列」投資型保單中，新增「台灣人壽委託安聯投信投資帳戶-台灣A+(新台幣)」。

台壽表示，全權委託帳戶採取「A級台股市場」加「A級主動式操作」兩大核心投資策略，資產配置以台股為主，透過安聯投信的動態調整，當市場行情良好時，加碼布局股票部位；當市場面臨極端風險時，則可將現金或債券部位提高至100%，以降低波動風險。投資台灣A+投資帳戶參與台股市場，還能有機會創造穩定的現金流、適時獲利入袋。

「台灣人壽臻鑫滿滿新臺幣系列」投資型保單，專為追求資產增值與保障的客戶量身打造。該保單於第六至第十保單年度，以加值回饋金形式，分期返還100%首期保費費用，並提供第二保單年度至第五保單年度首次部分提領優惠、線上申請投資標的轉換免收費用及指定標的再投入等彈性機制。此外，新臺幣保單還可透過信用卡繳費，享受更多回饋優惠。

安聯投信是主動式台股基金專家，長年備受市場青睞，累積投資人的信任，連續13年獲頒逾百項基金大獎的肯定（統計至2024/10，詳安聯投信官網）。在積極追求報酬的同時，安聯投信也會透過風險管理機制，日日監控市場風險、資產風險與標的風險，為投資人嚴格把關。

台灣人壽持續關注市場趨勢，攜手安聯投信協助投資人在2025年的市場環境中掌握機會，兼顧保障需求與財務安全，本全權委託帳戶19日於中國信託商業銀行各分行開放申購。

保單 台灣人壽保險

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台灣人壽攜手安聯投信推出新類全委帳戶 掌握台股成長契機

0056規模 突破4,000億

海外投等債基金 犀利

安聯投信：具長期成長趨勢及供需出現缺口類股 是不變選股方向

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