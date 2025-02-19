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瑞銀上看金價至3000美元 白銀下半年跑贏黃金

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國際金價持續看好。路透
國際金價持續看好。路透

國際金價持續看俏，瑞銀財富管理投資總監辦公室最近將黃金今年的目標價上調至3,000美元/盎司，以反映多國中央銀行為分散外匯儲備，以及ETF的強勁需求。

瑞銀表示，黃金對於增強投資組合以抵禦避險情緒飆升至關重要；投資者可以考慮在平衡型美元投資組合中配置5%黃金。

儘管白銀不會直接受益於央行的買盤，但金價走高仍可能為銀價提供一些支撐，因為白銀與黃金呈穩定正相關。

瑞銀指出，推動銀價上漲的兩個關鍵因素，美國國債收益率下降和投資者對增加周期性大宗商品敞口的信心回升，這應在未來幾個季度逐漸顯現，白銀應在下半年跑贏黃金。

瑞銀認為，金銀比價超過90是不可持續的，應會逐漸回落到80或以下。到2025年底，由於供應緊張，全球工業生產復甦應在中期內支撐銀價升至38美元/盎司。短期內，投資者可以考慮賣出其下行風險。

瑞銀 金價

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