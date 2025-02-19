合庫金再度入選標普永續年鑑 獲全球Top 5％企業殊榮

國際永續評比機構標普全球（S&P Global）日前發布2025年永續年鑑，揭露道瓊最佳表現指數（Dow Jones Best in Class Indices）前一年度對企業ESG表現的評比結果，合庫金控（5880）表現優異，名列標普全球ESG分數前5％企業殊榮。

2025年永續年鑑是依據標普全球企業永續評鑑方法（Corporate Sustainability Assessment, CSA）編製，涵蓋環境、社會及治理與經濟面議題。此次評比包含62個產業、超過7,690家企業參與，最終僅有780家企業獲選入列，合庫再度入選並獲標普全球ESG分數前5％企業殊榮，充分展現在永續發展的卓越表現。

合庫自2023年起透過科技輔助盤查碳排放資料，管理並檢討減碳目標達成情形，透過節能、創能與購能等方式，提升能資源使用效率與再生能源使用比率，並積極響應環境部溫室氣體自願減量專案，2023年度範疇一、二減碳幅度為公股金融機構排名第一。除落實自身營運減碳外，合庫中期減碳目標已通過SBTi審核，積極議合投融資客戶邁向永續，為台灣首家完成5,000戶中小企業議合減碳之金融機構，近年來也持續發行綠色、可持續發展及社會責任等ESG債券，累計發行90億元為公股銀行之冠，投資綠色能源事業及發行永續金融債券高達745億元，亦連續8年獲選納入「台灣永續指數成分股（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」。

未來，合庫金控將持續依循「永續策略藍圖」四大策略主軸：RISE－Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好，聚焦永續發展方向，強化內外溝通、加強目標推動，並積極發揮金融影響力，協同客戶及利害關係人共同邁向「企業永續、環境永續、社會永續」的美好願景。