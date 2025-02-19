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央行：打炒房已見成效

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行指出，近期房市交易降溫，購置住宅貸款成長趨緩，民眾看漲房價的預期心理下降，信用資源已優先提供無自用住宅者，顯示相關打炒房措施已見成效。

立委黃珊珊先前提案要求央行兩個月內就「如何精進不動產信用管制措施檢討」及「近五年實施金融檢查狀況」提書面報告，報告昨天出爐。

央行表示，二○二一年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年一月底止，專案金檢共計一六○次，檢查對象包括銀行、信合社、農會信用部、壽險公司、中華郵政壽險處及票券公司，金檢重點包括機構辦理購置住宅、購地、餘屋及工業區閒置土地抵押等貸款的核貸條件，如貸款成數、寬限期等，有無違反央行相關規定。

央行指出，為免借款人藉由跨行匯款轉帳使承貸銀行無法追查貸款資金流向，規避央行規定，因此也查核金融機構辦理不動產貸款後的資金流向，一旦發現不符原訂授信用途，都會請承貸金融機構檢討改善。央行也針對不動產相關的特定議題進行專案查核，例如不動產貸款集中度、不動產貸款利率訂價情形、購地貸款久未動工情形與其成因等，以利央行滾動檢討與調整。

央行表示，在加重不動產信用管制措施力道後，成效已逐漸顯現，包括房市交易降溫、民眾對房價看漲的預期心理趨緩，及國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款比率趨升。

壽險公司 央行 自用住宅

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