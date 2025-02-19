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台幣終止連三升
國內股匯走勢脫鉤，台股昨（18）日大漲160點，但美元轉強，導致新台幣等主要亞幣走勢疲軟，新台幣盤中重挫逾1角，後在出口商拋匯下，貶值金額縮至7分，收32.765元，終結連三升，成交量為15.22億美元。
央行統計，美元指數昨天上漲0.09%，反彈至107附近，放眼非美貨幣，除台灣主要貿易對手國貨幣韓元匯率持平外，主要亞幣全數貶值，其中人民幣貶幅0.32%，為「最弱亞幣」，新台幣貶值0.21%居次，星元貶值0.16%，超前日圓的0.12%。
台股受到美國總統川普政策干擾，收盤前多在平盤附近震盪，但台積電尾盤急拉，促使台股上漲160點。匯銀主管指出，外資昨天買超台股81.6億元，不過資金未見匯入、反而還匯出，主要是美元昨天轉為強勢，導致主要亞幣齊跌；熱錢陸續匯出下，新台幣匯率昨天盤中一度貶至32.808元，最多貶值1.13角，眼見新台幣匯率貶破32.8元，吸引一票出口商進場拋匯，新台幣匯率貶值金額縮至7分，收在32.765元。
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