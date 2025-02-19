信保融資 連23月站上千億

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

中小企業信用保證基金專案融資持續維持千億元以上高檔，1月承保金額達1,029億元，協助取得融資金額達1,260億元，已連續23個月在千億以上水準；今年協助企業取得融資預算目標為1.37兆元。

銀行公會日前也爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後，編列相對預算挹注信保基金，替代現行各銀行每年捐助基金款項。

中小企業信用保證基金為國家經營之公益財團法人，主力協助中小企業發展，去年成立滿50周年，每月融資金額站上千億元，融資餘額達1兆7,000餘億元，創歷年新高紀錄，另保證融資金額達1兆6,000餘億元，為史上第三高。

50年來，累計協助近243萬戶（含勞工紓困貸款）企業以及勞工，自金融機構取得超過27兆元融資，保證金額亦同步突破20兆元大關。

信保融資規模已連續23個月未曾跌破千億水準，據信保基金最新統計，今年元月雖較上月逾1,400億元下滑，但仍有1,260億元高水準，主因適逢今年農曆春節年假，工作天數大幅減少，且部分企業融資遞延至新春。

去年以來信保融資金額維持高檔，主要有三因素加持，一是疫後振興專案貸款持續至今年底，雖金額逐步減少，仍推升融資金額成長；二是中小企業改申請低碳智慧納管貸款，專案祭出利息補貼，挹注融資金額竄高；三是批次信用保證，放利給銀行後，讓銀行有更多貸款水位提供給中小企業，為企業貸款提供活水。

1月承保融資金額仍是批發及零售業占比47.28％最高，其次是製造業27.35％、營造業14.83％；區域別占比則以新北市18％穩居第一，台北市17.43％居次，高雄市15.97％排第三。

中小企業

延伸閱讀

彰化大慶商工解專輔不成 114學年停招停辦

雞蛋批發產地價差大 農業部今邀蛋農蛋商開會沒結果

國泰世華 推永續金融夥伴專案

台中警執行春節交通安心大執法 交通死傷降幅近一成

相關新聞

國銀外幣存款攀上最高峰 去年大增逾1兆元 總額達15兆

據金管會統計，2024年底國銀外幣存款餘額15兆1,100億元寫史上顛峰，全年大增1兆854億元，增額是史上第四大量；前...

看見幸福台灣／國泰人壽花蓮舉辦籃球營 培養團隊精神

2024年4月花蓮發生芮氏規模7.2的大地震，不僅多處地區傳出災情，也重創花蓮經濟，之後餘震連連，更讓當地居民十分不安。...

台幣終止連三升

國內股匯走勢脫鉤，台股昨（18）日大漲160點，但美元轉強，導致新台幣等主要亞幣走勢疲軟，新台幣盤中重挫逾1角，後在出口...

打炒房…四年金檢160次

中央銀行打炒房見成效。央行2021年起加強辦理有關金融機構辦理不動產抵押貸款業務專案金檢，至今年1月底止，專案金檢共計1...

國銀外幣放款增千億 近三年新高

據央行統計，2024年底國銀外幣放款餘額4,790億元，全年增加1,005.2億元，年增額寫近三年新高，銀行圈指出，20...

銀行創新信託 服務多元化

金管會推動信託2.0政策，國銀積極擴大業務範疇，如中信銀行推出「信託資產移轉服務」；北富銀首創「信託線上簽約」服務，最快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。