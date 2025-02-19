信保融資 連23月站上千億

中小企業信用保證基金專案融資持續維持千億元以上高檔，1月承保金額達1,029億元，協助取得融資金額達1,260億元，已連續23個月在千億以上水準；今年協助企業取得融資預算目標為1.37兆元。

銀行公會日前也爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後，編列相對預算挹注信保基金，替代現行各銀行每年捐助基金款項。

中小企業信用保證基金為國家經營之公益財團法人，主力協助中小企業發展，去年成立滿50周年，每月融資金額站上千億元，融資餘額達1兆7,000餘億元，創歷年新高紀錄，另保證融資金額達1兆6,000餘億元，為史上第三高。

50年來，累計協助近243萬戶（含勞工紓困貸款）企業以及勞工，自金融機構取得超過27兆元融資，保證金額亦同步突破20兆元大關。

信保融資規模已連續23個月未曾跌破千億水準，據信保基金最新統計，今年元月雖較上月逾1,400億元下滑，但仍有1,260億元高水準，主因適逢今年農曆春節年假，工作天數大幅減少，且部分企業融資遞延至新春。

去年以來信保融資金額維持高檔，主要有三因素加持，一是疫後振興專案貸款持續至今年底，雖金額逐步減少，仍推升融資金額成長；二是中小企業改申請低碳智慧納管貸款，專案祭出利息補貼，挹注融資金額竄高；三是批次信用保證，放利給銀行後，讓銀行有更多貸款水位提供給中小企業，為企業貸款提供活水。

1月承保融資金額仍是批發及零售業占比47.28％最高，其次是製造業27.35％、營造業14.83％；區域別占比則以新北市18％穩居第一，台北市17.43％居次，高雄市15.97％排第三。