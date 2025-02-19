國銀外幣放款增千億 近三年新高
據央行統計，2024年底國銀外幣放款餘額4,790億元，全年增加1,005.2億元，年增額寫近三年新高，銀行圈指出，2025年美降息趨勢未改，國際供應鏈加速移轉，台灣經濟動能無虞這三大利多，都有助外幣放款動能續航。
但也有銀行高層憂心，美國降息會讓外幣放款「利差縮水」，因為放款利率下滑速度遠快於存款利率走低，這將壓縮了淨利息收益進而衝擊獲利，多數銀行只盼可採「以量補價」來彌補利差縮水的負面影響。
央行公布2024年底國銀外幣放款餘額4,790億元、月減154億元，連兩個月下滑，也因最後一個月企業年底加大還款力道，使全年放款增額縮小到1,005.2億元，年增率則因低基期而擴大到26%寫兩年八個月高點。2024年全年外幣放款年增26%，遠高於同期美元升值6.7%，顯示剔除匯率因素後，2024年兌回原幣的外幣放款仍成長。
一家民營銀行主管說，2024年外幣放款有雙位數成長，除降息讓企業願意舉借外幣，供應鏈移轉外，也反應在台灣核准對外投資及進出口強勁動能。
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