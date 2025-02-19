電支使用人數 衝破3,000萬

2024全年電子支付使用人數突破3,000萬大關達3,064萬用戶，年成長12.9%，較上年度23%年增率明顯趨緩。其中一卡通用戶668萬人居冠，街口661萬人居次，全聯旗下全支付以524萬戶緊追，惟仍與前兩強有一段差距。業界指出，今年的觀察指標是街口於年底能否達成轉虧為盈目標，以及LINE Pay加入電支市場後與街口及全支付的規模之戰。

據金管會最新統計，截至去年12月底，電支帳戶總使用人數來到3,064.5萬人，較上月增加26.7萬人。去年以來每月新增用戶數明顯趨緩，曾連續五個月新增用戶數跌破30萬人大關。

一卡通會員人數自去年10月超越街口竄升龍頭之後，已連三個月坐穩冠軍，截至去年12月達668.4萬人，與街口支付661.6萬人勝差增至6.8萬人，全支付則有524.4萬會員，合計前三大業者會員數市占超過六成。另外，悠遊卡334萬、玉山銀行269萬、全盈支付220萬。

代表實質消費交易的「代理收付」，12月全市場合計金額為181.9億元，月減約7.5億元又再出現衰退，街口支付以54.5億元連四個月蟬聯冠軍，全支付43億元居次，第三名的一卡通則有逾35億元。「小額匯兌轉帳」方面，12月金額首度突破180億元，創下歷史單月新高，月增逾14億元。