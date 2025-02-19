數位存款帳戶成長趨緩 去年增幅24% 探九年低點

國內數位存款帳戶成長動能趨緩，年增率探九年最低，市場關注今年第1季季增加戶數是否會跌破百萬戶。

金管會昨（18）日公布最新統計，揭露2024年底，國內數位存款帳戶達2,446.3萬戶，全年數位存款帳戶年增率24.3％，為有統計以來最低，季增率4.2％也低於去年同期水平。

根據金管會數據統計，至去年12月底止，共計36家本國銀行開辦線上數位存款開戶業務，季增100.5萬戶或季成長4.2％，其中純網銀開戶數268.5萬戶，季增9.6萬戶或季成長3.7％。

去年以來，數位存款帳戶每一季開戶數，從第1季開戶147.5萬戶，第2季113.5萬戶、第3季116.3萬戶及第4季100.5萬戶，其中第4季季增4.2%，低於去年同期季增4.8％。這也讓去年數位存款帳戶全年年增率寫統計資料以來最低、不到30％。市場關注，本季開戶數是否會跌破百萬戶。

對於數位存款帳戶年增率與季增率雙雙走衰，銀行局主秘王允中解釋，主因有二。第一，數位存款帳戶開戶數已經逐漸飽和，已經達到一定基礎，分母愈來愈大，導致成長率趨緩。第二，銀行行銷推廣與優惠逐步降低，減少民眾開戶誘因。

為刺激客戶持續開戶，公股行庫中的臺灣銀行已經率先在去年申請試辦新服務。王允中指出，臺銀去年申請民眾開立數位存款帳戶同時，可以同步申請就學貸款扣繳，可望縮短簡化流程，臺銀評估假設此模型可行，日後也可能向金管會申請研究全面開放扣繳其他款項。

個別銀行方面，目前擁有最多數為存款帳戶的銀行，龍頭仍為台新銀Richart，開戶數已經有428.9萬戶，其次為國泰世華銀的282.7萬戶，純網銀連線銀行開戶數也正式突破200萬戶、達201.4萬戶，居第三名。超過百萬戶的銀行，再增加一家北富銀、開戶數101.6萬戶，整體來到九家。

金管會分類，數位存款帳戶依照身分驗證不同，分為三類帳戶。至去年底為止，國內以第三類帳戶開戶數最多，約1,354萬戶，其中純網銀256.6萬戶，第三類帳戶主要是他行存款或信用卡客戶，或是既有的自行信用卡客戶在線上開立的帳戶。

次多則為第二類帳戶，也就是已經有自行存款帳戶的既有客戶，於線上加開的帳戶，至去年底共計617.8萬戶；最少為透過自然人憑證於線上開立的第一類帳戶，開戶數474.6萬戶，其中純網銀有11.8萬戶。