安養信託規模、受益人創高

隨著台灣在今年正式步入超高齡社會，每五人中就有一人是老年人口，安養信託規模也日益擴大。據信託公會統計，截至去年底，安養信託規模及受益人人數均創新高，安養信託財產累計金額已達1,579億元，年增率28%；受益人人數達19萬5,715人，年增率26%，均創歷史新高。

信託公會秘書長呂蕙容指出，數字增加、顯見安養信託需求愈來愈高。有愈來愈多民眾利用信託規劃退休生活，例如銀行有客戶夫妻規劃退休，交付金融股股票以及新台幣600萬元做為安養信託財產，並考量老年後可能會發生失智、重病而無法自行監理，因此規劃由三位子女擔任信託監察人，以協助受託人管理信託財產。

金管會在2020年推動的信託2.0計畫，希望改變過去國人只偏重理財信託的現象，呂蕙容分析，信託2.0時代，受託人將與醫療、社福及安養機構等業者進行跨業合作，提供居家照顧、健檢安排、醫療接送、輔具設備、機構入住與福利申請等服務，重新定義「全方位」的信託業務。

此外，去年底增長比例排序前三大項目為有價證券之信託、金錢之信託-證券投資信託基金保管及不動產之信託-其他不動產信託，呂蕙容解釋，有價證券信託主因個人客戶（股利贈與）簽訂新契約；其次主要因債券型基金增加募集、保管之基金投資標的淨值增加等原因，導致基金規模增加。

至於不動產之信託-其他不動產信託的增長，是因為辦理大型都更案及預售屋不動產開發信託，不過整體房地產市場買氣冷淡，去年第4季「不動產買賣價金信託」金額691.7億元，相較第3季減少則294.9億元。