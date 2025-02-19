銀行創新信託 服務多元化

金管會推動信託2.0政策，國銀積極擴大業務範疇，如中信銀行推出「信託資產移轉服務」；北富銀首創「信託線上簽約」服務，最快一小時開通帳戶；台新銀實現信託流程數位化，打造「信託超市」一站式平台，持續推動創新信託業務。

中信銀行推出「信託資產移轉服務」，協助將客戶投資累積的基金部位，免贖回即可移轉至安養信託、子女保障信託等個人信託財產專戶。中信銀指出，發現許多簽約客戶同時有投資基金以及規劃信託之需求，因此推出信託資產移轉服務，提供平時有投資習慣、持續累積基金部位且已開辦預簽型安養信託、退休安養信託或子女保障信託等金錢信託的客戶，解決以往需將基金中途贖回變現，再將現金存入個人信託財產專戶的繁瑣程序。

信託業者指出，類似中信銀的服務，屬於行內移轉、程序較簡易，不涉及跨行移轉，目前還有一銀、永豐銀也提供此項業務，其他還有十幾家銀行正等系統上線，另一項是涉及跨行移轉時，又稱為可攜性信託，可攜性信託的優點是，當發生勞工因職涯轉換工作，導致原參加的退休帳戶無法於新公司繼續延續，而產生多個退休帳戶並疏於管理的問題，藉由可攜式退休信託帳戶可讓民眾持續在退休金第三支柱儲蓄退休準備，免於中斷投資。

信託公會表示，目前只有退休信託帳戶方案所投資理財境內累積型基金可以跨行移轉，之後會擴大到其他信託業務，例如安養信託、員工福利信託等所投資的基金也可以移轉。

另外，北富銀表示，當前國人信託滲透度還不高，除了因為對信託仍留有「門檻高、費用高」的既定印象外，傳統信託申辦及使用過程也較複雜，因此北富銀首創「信託線上簽約」服務，最快一小時開通帳戶。其「信託數位管家」服務目前已提供有「安心知付」及「線上給付申請」等功能，委託人和監護人可即時收到信託帳戶異動通知，還可線上請領醫療費、看護費等費用。

台新銀則整合金控子公司資源，打造「信託超市」一站式平台。

面對銀髮海嘯來襲，台新銀推出「預開型信託」，透過高自由度的信託期間、高彈性地選擇投資標的、低開辦費、低門檻，資金可隨時存入等兩高兩低的優勢，將理財的選擇權還給消費者，也讓存下老後資本的過程更輕鬆。